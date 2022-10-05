Karaciğerinizin iyiliği için mutlaka tüketin: Hastalıkları önler, kansere karşı korur

Kendini yenileyebilen bir organ olan karaciğer, vücudumuzun önemli organlarından biridir. Karaciğeri korumak için hayatımız boyunca bazı önlemler almamız gerekir. Bunların başında alkol ve sigara kullanımı yer alıyor.
Karaciğeri korumak ve yenilenmesine destek olmak için doğada harika besinler bulunuyor. Karaciğer sağlığını geliştirmek söz konusu olduğunda, bu sebzeler tacı alır.
KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN EN İYİ DÖRT BESİN
YAPRAKLI YEŞİLLİKLER
Bu sebze grubu, karaciğer sağlığı da dahil olmak üzere genel sağlık için faydalı olabilecek lahana, ıspanak ve kara lahanayı içerir. Bu listedeki diğer sebzeler gibi, yapraklı yeşillikler de vücudu tehlikeli serbest radikallere karşı koruyan antioksidanlarla doludur. Serbest radikallerin vücuttaki etkisini azaltmanın yanı sıra, ıspanak gibi bazı yeşil yapraklı sebzelerin karaciğer için daha belirgin faydalar sağladığı görülüyor.
BROKOLİ
Tabii ki, tüm sebzeler iyi sebzelerdir, ancak brokoli gibi turpgil sebzelerde bulunan belirli besinler özellikle karaciğer bütünlüğüne yardımcı olur. Brokoli çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir ve hatta dilimlenerek salata olarak tüketilebilir.
PANCAR
Bazıları bu sebzenin lezzetinin biraz fazla "topraksı" olduğunu düşünebilir ve herkesin damak tadına hitap etmese de pancar, karaciğer sağlığınızı destekleyen besinlerle doludur. Araştırmalar, pancar suyunun "sağlığı geliştirici" ve "hastalıkları önleyici" bir içecek olduğunu ve özellikle karaciğer sağlığı için yararlı olabileceğini gösteriyor. Bir çalışma, özellikle pancarın karaciğer sağlığı üzerindeki etkisine baktı ve pancar suyunun karaciğeri belirli kanserojen sınıflarına karşı korumaya yardımcı olabileceğini buldu.
BRÜKSEL LAHANASI
Turpgillerden bir başka sebze olan Brüksel lahanası , son yıllarda daha popüler bir sebze haline geldi ve bunun iyi bir nedeni var. Brüksel lahanası sindirimi iyileştirebilir ve tonlarca vitamin ve mineral sağlayabilirken, karaciğer fonksiyonuna yardımcı olduğu görülen bitki bazlı bileşikler de içerir.
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