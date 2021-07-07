Karadeniz'de gezilecek yerler! İşte doğası, yaylası, şelaleleriyle yeşil Karadeniz...

Doğası ve yeşilliği ile kendisine hayran bırakan aynı zamanda tarihi dokusu ile vatandaşlar tarafından merak uyandıran Karadeniz bölgesinin gezilecek yerleri araştırılmaya başladı. Seyahat yasaklarının kaldırılması ile gezi planları yapan vatandaşlar ise rotalarını belirlemek için Karadeniz'de gezilecek yerleri araştırıyor. İşte Karadeniz bölgesinin en beğenilen yerleri...

Karadeniz'de gezilecek yerler!

GÖLCÜK TABİAT PARKI- BOLU Karadeniz bölgesi denilince akla gelen ilk olarak doğu Karadeniz kısmı oluyor.

AYDER YAYLASI- RİZE Bunların başında ise Bolu, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Giresun ve Tokat gibi illerimiz ve doğal güzellikleri yer alıyor.

ABANT GÖLÜ- BOLU Gerek tarihi dokusu gerek ise yemyeşil yayları ile herkesi mest ediyor.

BOZTEPE - ORDU Karadeniz'in doğusundan batısına birçok gezilecek yer e mekan bulunuyor. Bu yerlerden çoğu ise UNESCO'nun koruma listesinde yer alıyor.