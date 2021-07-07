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Karadeniz'de gezilecek yerler! İşte doğası, yaylası, şelaleleriyle yeşil Karadeniz...

07.07.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında seyahat yasakları geçtiğimiz hafta kaldırıldı. Seyahat yasaklarının kaldırılması ile bir yılı aşkın süredir evlerine hapsolan vatandaşlar ise bölge bölge gezecekleri rotaların en beğenilen yerlerini araştırıyor. İşte Karadeniz'de gezilecek yerler...

Doğası ve yeşilliği ile kendisine hayran bırakan aynı zamanda tarihi dokusu ile vatandaşlar tarafından merak uyandıran Karadeniz bölgesinin gezilecek yerleri araştırılmaya başladı. Seyahat yasaklarının kaldırılması ile gezi planları yapan vatandaşlar ise rotalarını belirlemek için Karadeniz'de gezilecek yerleri araştırıyor. İşte Karadeniz bölgesinin en beğenilen yerleri...

Karadeniz'de gezilecek yerler!

GÖLCÜK TABİAT PARKI- BOLU

GÖLCÜK TABİAT PARKI- BOLU
Karadeniz bölgesi denilince akla gelen ilk olarak doğu Karadeniz kısmı oluyor.

AYDER YAYLASI- RİZE

AYDER YAYLASI- RİZE
Bunların başında ise Bolu, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Giresun ve Tokat gibi illerimiz ve doğal güzellikleri yer alıyor.

ABANT GÖLÜ- BOLU

ABANT GÖLÜ- BOLU
Gerek tarihi dokusu gerek ise yemyeşil yayları ile herkesi mest ediyor.

BOZTEPE - ORDU

BOZTEPE - ORDU
Karadeniz'in doğusundan batısına birçok gezilecek yer e mekan bulunuyor. Bu yerlerden çoğu ise UNESCO'nun koruma listesinde yer alıyor.

KASTAMONU CAM TERAS

KASTAMONU CAM TERAS
İşte Karadeniz'in eşsiz güzelliklerinden bazıları...
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