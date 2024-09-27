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  4. 'Kardeşim vurulanlardan birisi senin eşinmiş' Türkiye'yi ağlatan şehit Şeyda Yılmaz'ın eşinin kahrolduğu an: Telsizden duydum

'Kardeşim vurulanlardan birisi senin eşinmiş' Türkiye'yi ağlatan şehit Şeyda Yılmaz'ın eşinin kahrolduğu an: Telsizden duydum

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.09.2024 12:33
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Türkiye, kahraman polis Şeyda Yılmaz'ın şehit olmasına gözyaşı dökerken eşi Semih Yılmaz da kahreden haberi nasıl aldığını anlattı. Eşi gibi polis olan Semih Yılmaz o anda mesaide olduğunu ve saldırı haberini telsizden duyduğunu söyledi. Eşini direkt aradığını açmayınca paniklediğini söyleyen Yılmaz silah arkadaşının kendine, 'Kardeşim vurulanlardan biri de senin eşinmiş' dediğini ve bu sözlerden sonra başından aşağı kaynar sular döküldüğünü belirtti.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini anlattı.

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TAZİYELERİ KABUL EDİYORLAR

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti'nin (19) polis merkezinden kaçtıktan sonra polislerce yakalanması sırasında çıkan arbedede silahla ateş etmesi sonucu şehit olan Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki babaevine taziye ziyaretleri devam ediyor.

"VATAN SAĞ OLSUN"

"VATAN SAĞ OLSUN"

Taziyeleri kabul eden şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, AA muhabirine, olayın yaşandığı günden bugüne kadar zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Çok üzgün olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. İlk haberi aldığımdan bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız şeyler çok zor. Tüm ülke arayarak, mesaj atarak destek oldu. Herkes dua ettiğini, ağladığını söyledi. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"VURULANLARDAN BİRİSİ SENİN EŞİNMİŞ"

"VURULANLARDAN BİRİSİ SENİN EŞİNMİŞ"

Yılmaz, olayın yaşandığı gün kendisinin de görevde olduğunu belirterek, "Biz aynı vardiyada çalışıyorduk. 17.15'te evden çıktım. Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum.

'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma ben burada duramıyorum, beni götürün dedim. Yolda giderken silah arkadaşım, 'kardeşim vurulanlardan birisi de senin eşinmiş' dedi. Öyle olunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı bilemedim." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
şehit polis Şeyda Yılmaz
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