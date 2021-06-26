'Kardeşler' tatilde buluştu! Merve Dizdar 35 yaşına girdi

Ünlü oyuncu Merve Dizdar 35. yaşını kutladı. Boşanma kararı sonrası rol arkadaşı Ezgi Mola ile tatile çıkan Dizdar, doğum günü mesajları için teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağını açıklayan Merve Dizdar, yeni yaşını rol arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Bir haftadır Ege koylarında tatil yapan Dizdar, 35. doğum gününde aralarında Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun da olduğu dostlarıyla eğlendi.

Gün boyu denizin ve güneşini tadını çıkaran yakın arkadaşlar, keyifli anlarını da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ezgi Mola, paylaştığı bu fotoğrafa, "Merve iyi ki doğdun! Yeteneğinle, o güzel kalbinle, güzelliğinle bizi hep büyülemeye devam et bitanem benim" notunu düştü.