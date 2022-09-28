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'Kardeşlerimden dayak yiyorum' deyip polise sığındı, polisin burnunu kırdı

28.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de Haziran ayında meydana gelen olayda Gülbahar Ç. eve geç gelme gerekçesiyle çıkan kavgada kardeşleri tarafından darp edildiğini söyleyip karakola sığındı. Polis merkezinde taşkınlık çıkarmaya başlayan ve polislere saldıran Gülbahar Ç. bir polis memuruna da kafa attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polisin burnu kırıldı. Gözaltına alınan 1’i kadın 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yeşilce Mahallesi’nde geçtiğimiz haziran ayında saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, Ümit Ç. (41) ve Ünal Ç. (33) isimli iki kardeş, “Eve neden geç geliyorsun?” diyerek kardeşleri Gülbahar Ç. (39) ile tartışmaya başladı.

Bir süre sonra iki şahıs, kardeşlerini odaya kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca darp etti. Kardeşlerinin elinden kurtulan Gülbahar Ç., polis ekiplerini arayarak kardeşleri tarafından sırayla ve sürekli olarak darba uğradığını söyleyip yardım istedi.

POLİSİN KAFASINA YUMRUK ATIP BOĞAZINI SIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Gülbahar Ç.’yi ve kızı Cemre G.’yi polis aracına alarak hastaneye götürmek istedi. Bu sırada Gülbahar Ç.’nin kızı da polis ekiplerine dayılarının onu da darp ettiğini söyledi. Cemre G.'nin kendisini darbedenin dayısı Ümit Ç. olduğunu söylediği sırada Ümit Ç. polise, “Sen bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?” deyip küfür ederek yumruk attı.
Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı kullanarak şahısları etkisiz getirmeye çalıştı. O esnada diğer kardeş Ünal Ç. biber gazı sıkan polisin boğazını sıkarak yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri telsizden takviye ekip talebinde bulundu.

BABALARI MEMURLARIN KOLLARINI TUTTU, ÇOCUKLARI SALDIRDI

BABALARI MEMURLARIN KOLLARINI TUTTU, ÇOCUKLARI SALDIRDI
Ekipler olay yerinde gelirken, o esnada aşırı alkollü oldukları iddia edilen saldırgan iki kardeş Ümit Ç. ve Ünal Ç. polis memurlarına yumruk atmaya devam ederek polis aracının aynasını kırdı ve ağır hakaretler savurmayı sürdürdü. Kavga esnasında evden çıkan şahısların babası Mehmet Ali Ç. (75) 2 polis memurunu kollarından tutmaya çalışırken, oğulları da polisleri darbetti.
Bir süre sonra takviye ekiplerin gelmesi üzerine şahıslar orantılı güç kullanılarak tek tek etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan memurların üniformalarında ise yırtıklar oluştu. Gözaltına alınan Ümit Ç., polis otosunda kafasını cama vurarak ve aracı kullanan memura tekmeler savurarak kazaya sebebiyet vermeye çalıştı.

POLİSİN KURTARDIĞI KADIN POLİSE KAFA ATTI

POLİSİN KURTARDIĞI KADIN POLİSE KAFA ATTI
Öte yandan şahıslar, hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken, polisin ağabeylerinin elinden kurtardığı Gülbahar Ç., taşkınlık çıkartmaya başladı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı kadın, memura kafa atarak burnunu kırdı. Burnundan çatlak oluştuğu belirlenen polis memuru iş göremez raporu alırken, 1’i kadın 3 şahıs ise işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.
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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
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