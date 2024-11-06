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Kariyerinin zirvesinde oyunculuğa ara verdi! Deli Yürek'in Zeynep'i bakın artık ne yapıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.11.2024 13:46
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999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım atan ve kariyerinin zirvesinde oyunculuğa ara vererek bambaşka bir alanda uzmanlaşan Zeynep Tokuş paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Zeynep Tokuş yoga eğitmeni olarak hayatına devam ediyor.

Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş oyunculuk kariyerini zirvede bıraktı.

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GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı Deli Yürek dizisiyle büyük çıkış yakalayan Tokuş hayatına bambaşka bir meslekte devam ediyor.

Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Tokuş, bir döneme damga vurdu. Zeynep Tokuş, yogaya devam ettiğini ifade ederek "Ekrandan emekli oldum" demişti.

Deli Yürek'in Zeynep'i “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Düşünmüyorum, emekli oldum” yanıtını vermişti.

Yoğa eğitmenliği yapan Tokuş son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoğa pozlarıyla gündeme geliyor.

Yıllara meydan okuyan Zeynep Tokuş formunu koruyor ve sınırları zorluyor.

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tokuş
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