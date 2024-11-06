Kariyerinin zirvesinde oyunculuğa ara verdi! Deli Yürek'in Zeynep'i bakın artık ne yapıyor

Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş oyunculuk kariyerini zirvede bıraktı.
Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı Deli Yürek dizisiyle büyük çıkış yakalayan Tokuş hayatına bambaşka bir meslekte devam ediyor.
Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Tokuş, bir döneme damga vurdu. Zeynep Tokuş, yogaya devam ettiğini ifade ederek "Ekrandan emekli oldum" demişti.
Deli Yürek'in Zeynep'i “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Düşünmüyorum, emekli oldum” yanıtını vermişti.
Yoğa eğitmenliği yapan Tokuş son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoğa pozlarıyla gündeme geliyor.
Yıllara meydan okuyan Zeynep Tokuş formunu koruyor ve sınırları zorluyor.