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Karneler ne zaman verilecek 2022? Karne ne zaman alınacak? MEB açıkladı!

09.06.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karneler ne zaman verilecek 2022? sorusunun yanıtı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Veliler yaz tatili hazırlıkları için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimini paylaştı. Peki karneler ne zaman alınacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama...

Karnelerin ne zaman verileceği ve yaz tatilinin başlayacağı tarihi öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Karneler ne zaman verilecek 2022? Milli Eğitim Bakanlığınca her sene açıklanan eğitim takvimi kapsamında okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler netleşti. İşte detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 6 Eylül 2021'de başlamıştı
21 Ocak 2022 Cuma günü sona eren birinci dönemin ardından ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma sona ermişti.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.
7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

KARNE NE ZAMAN ALINACAK?

KARNE NE ZAMAN ALINACAK?
Karneler ise 17 Haziran Cuma günü öğretmenler tarafından takdim edilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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