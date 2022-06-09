Karneler ne zaman verilecek 2022? Karne ne zaman alınacak? MEB açıkladı!

Karnelerin ne zaman verileceği ve yaz tatilinin başlayacağı tarihi öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Karneler ne zaman verilecek 2022? Milli Eğitim Bakanlığınca her sene açıklanan eğitim takvimi kapsamında okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler netleşti. İşte detaylar...