Karnı burnunda olan Ashley Graham küçük bikinisiyle pozlar verdi

Ashley Graham sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Podyumda ve moda camiasında kalıpları kıran ve ‘Bedensel pozitivizmin’ öncüsü olan Ashley Graham ikinci kez hamile. Graham tatilden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

YENİ POZLARINI PAYLAŞTI

Kalıpları yıkmasıyla tanınan Ashley Graham ilk çocuğunu dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra yeniden hamile kaldığını çıplak fotoğraflarını paylaşarak duyurdu. Graham hamileliğini yaşarken bir yandan da hem çalışıp hem de tatil yapıyor.

Son olarak mavi bikinisi, kısa elbisesi ve mavi terlikleriyle pozlarını paylaşan Graham elbisesine ve bikinisine uygun terlikleri olduğu için mutluydu.

Graham elbisesini çıkarıp üzerine artık küçük gelen bikinisiyle de pozlar verdi ve büyüyen karnını gösterdi.