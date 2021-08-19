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Karnı burnunda olan Ashley Graham küçük bikinisiyle pozlar verdi

19.08.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Ashley Graham, yakın zamanda ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı. Ashley Graham karnı burnunda da olsa tatilden vazgeçmiyor. Ünlü model üzerine küçük gelen bikinileriyle pozlarını paylaştı.

Ashley Graham sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Podyumda ve moda camiasında kalıpları kıran ve ‘Bedensel pozitivizmin’ öncüsü olan Ashley Graham ikinci kez hamile.

Graham tatilden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

YENİ POZLARINI PAYLAŞTI

Kalıpları yıkmasıyla tanınan Ashley Graham ilk çocuğunu dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra yeniden hamile kaldığını çıplak fotoğraflarını paylaşarak duyurdu. Graham hamileliğini yaşarken bir yandan da hem çalışıp hem de tatil yapıyor.
Son olarak mavi bikinisi, kısa elbisesi ve mavi terlikleriyle pozlarını paylaşan Graham elbisesine ve bikinisine uygun terlikleri olduğu için mutluydu.
Graham elbisesini çıkarıp üzerine artık küçük gelen bikinisiyle de pozlar verdi ve büyüyen karnını gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde hamileliği hakkında konuşan Ashley Graham, süreç boyunca eskisi gibi hissetmediğini ve vücudunun kontrolünü kaybettiğini dile getirmişti. Graham bu durumdan pek de rahatsız değil. Kıvrımlarını sergileyen Graham büyüyen karnıyla oldukça mutlu ve tatiline devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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