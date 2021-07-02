Kartal Tibet’e böyle veda etti! Civan Canova kimdir?

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Kartal Tibet’in ölüm haberini kendi sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran Civan Canova, birçok kullanıcı tarafından merak edildi. Şu sıralar Netflix’in orijinal yapımı olan Türk dizisi Atiye’de rol alan başarılı oyuncu, Kartal Tibet’in ölümü ile gündeme geldi. Peki Civan Canova kimdir?

Civan Canova kimdir?

Civan Canova, 28 Haziran 1955 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Canova, mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na katılmıştır.

Tiyatroya ağırlık verse de daha sonra dizi ve filmlerde de rol almıştır. Civan Canova aynı zamanda bir oyun yazarıdır.

İlk kez 1974 yılında kameralar karşısına geçen Civan Canova, ilk olarak Yılmaz Güney’in “Arkadaş” filminde oynamıştır.

Daha sonra, “Her Sevda Bir Veda”, “Karadayı”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Sınıf” ve “Paramparça” gibi birçok yapımda yer almıştır.