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Kartal Tibet’e böyle veda etti! Civan Canova kimdir?

02.07.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Kartal Tibet, vefat etti. 200’e yakın filmde imzası bulunan usta oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet’in ölüm haberini ise üvey oğlu Civan Canova duyurdu. Sosyal medya hesabından Kartal Tibet’in ölüm haberini paylaşan sanatçı "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı. Başarılı sanatçı Civan Canova kimdir?

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Kartal Tibet’in ölüm haberini kendi sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran Civan Canova, birçok kullanıcı tarafından merak edildi. Şu sıralar Netflix’in orijinal yapımı olan Türk dizisi Atiye’de rol alan başarılı oyuncu, Kartal Tibet’in ölümü ile gündeme geldi. Peki Civan Canova kimdir?

Civan Canova kimdir?

Civan Canova, 28 Haziran 1955 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Canova, mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na katılmıştır.
Tiyatroya ağırlık verse de daha sonra dizi ve filmlerde de rol almıştır. Civan Canova aynı zamanda bir oyun yazarıdır.
İlk kez 1974 yılında kameralar karşısına geçen Civan Canova, ilk olarak Yılmaz Güney’in “Arkadaş” filminde oynamıştır.
Daha sonra, “Her Sevda Bir Veda”, “Karadayı”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Sınıf” ve “Paramparça” gibi birçok yapımda yer almıştır.
Civan Canova, 1998 yılında sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenmiş ancak yolları 2004 yılında ayrılmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Civan Canova Kartal Tibet
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