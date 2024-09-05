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  4. Kaş'taki ocakbaşının rahatlığı olay oldu! Olumsuz yorumlara verdiği yanıtları gören inanamadı: Kendinize saygınız varsa buraya gelmeyin!

Kaş'taki ocakbaşının rahatlığı olay oldu! Olumsuz yorumlara verdiği yanıtları gören inanamadı: Kendinize saygınız varsa buraya gelmeyin!

05.09.2024 07:47
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Kaş'taki bulunan Hatay Ocakbaşı isimli kebapçı bir anda gündem oldu. Lezzeti ve hizmetiyle kullanıcılar tarafından şikayet yağmuruna tutulan ve Google puanı sadece 1.2 olan kebapçının, gelen olumsuz yorumlara verdiği yanıtlar ise herkesi şaşırtıyor. Bazı kullanıcılar verilen yanıtları komik bulurken, bazı kullanıcılar ise kebapçıyı ciddiyetsiz olmakla ve insanlarla dalga geçmekle suçladı. İşte sosyal medyanın konuştuğu o yanıtlar...

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Hatay Ocakbaşı isimli kebapçı sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu işletmeni gündem gelmesi ise ne lezzetinden ne de hizmetinden dolayı. Aksine gelen kötü yorumlarla dikkat çeken işletmeyi gündeme getiren ise gelen şikayetlere verdiği yanıtlar oldu.

İŞLETMENİN VERDİĞİ YANITLAR OLAY OLDU

Söz konusu işletmede yemek yiyen vatandaşlar, memnuniyetsizliklerini yorum olarak iletirken; işletmenin vermiş olduğu yanıtlar ise görenleri şaşırttı.

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SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Google'da sadece 1,2 puana sahip olan kebapçının yanıtları sosyal medyada çok konuşuldu. Söz konusu yorumlar vatandaşları da ikiyi de böldü.

Bazı kullanıcılar yapılan yorumları komik bulurken, bazı kullanıcılar ise kebapçıyı ciddiyetsiz olmakla ve insanlarla dalga geçmekle suçladı.

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Anahtar Kelimeler:
Şikâyet Kebapçı kaş
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