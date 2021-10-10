Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 ara tatil ne zaman?

Öğrenci ve veliler tarafından ara tatilin ne zaman olduğu merak ediliyor. Önceki yıllarda uygulamaya koyulmuş olan ara tatillerden ilkine az bir süre kaldı. Peki Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kasım ayına az bir süre kalması ile beraber öğrenciler ve veliler tarafından ara tatilin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. İlk kez geçtiğimiz senelerde uygulamaya koyulan ve Kasım ile Nisan ayında organize edilmiş olan ara tatillerden ilkinin tarihi araştırılmaya başlandı.

Yaklaşık bir haftalık bir dinlenme arası olarak planlanmış olan ara tatilin, 2021-2022 eğitim yılında ilk etabı için tarih araştırmaları hız kazanmışken tarih de belli oldu.