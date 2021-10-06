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Kastamonu'da ikinci sel kâbusu! Köprüler çöktü, köylere ulaşım kesildi

06.10.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından köprüler yıkılmış, yerine geçici menfezler konulmuştu. Gün boyu devam eden yağışların ardından ikinci kez selin vurduğu kentte köprüler tekrar zarar gördü. Heyelanlar ve taşkınlar nedeniyle bazı köylere ulaşım kesildi.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle iş yerleri, çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. Ayrıca selde çok sayıda köprü yıkıldı, bazı köprülerde zarar gördü. Bunun üzerine Çatalzeytin ilçesinde yıkılan köprü ve menfezlerin yerine geçici olarak yapılan menfez ve geçici köprüler, bugün etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gördü. Kızılcakaya Köyü ile Toprakçı Mahallesi arası, Duran Köyü ile Türkeli Kuşçular Köyü ve Karacakaya köyü arasındaki geçici köprü ve menfezler selde yıkıldı. Aynı zamanda Çatalzeytin-Çatak köyü ile Çatalzeytin-Karacakaya köyü arası yollar, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçedeki Karacakaya, Kızılcakaya ve Çatak köyleri, alternatif yolları da bulunmaması nedeniyle karayolu ile irtibatı yeniden koptu.

"KÖPRÜLERİN TAMİRİNDE BAŞARISIZ OLDUK"

Paşalı köyünde ikamet eden Hikmet Aydın, üç gündür bölgede yer yer yağmurun devam ettiğini ifade ederek, “Dün gece sabaha karşı yağmur şiddetlendi. Bu yüzden geçici yapılan köprülerimiz yıkıldı. Kızılcakaya Köyü Toprakçıoğlu Mahallesi, Paşalı köyünü Sinop’un Türkeli ilçesine bağlayan tek köprü tıkandı ve köprü taştı. Şu anda da bulunduğum yer Duran köyü, burasının da menfezleri göçtü. Bugün burada Çatalzeytin Kaymakamlığı tarafından bir çalışma yapıldı ama sel sularının yükselmesi nedeniyle başarısız olduk. Yarında yağış görünüyor, inşallah biraz daha az yağış olursa bu menfezleri tekrar onarmayı planlıyoruz. Şu anda Çatak ve Karacakaya köylerinde heyelanlar olmaktadır” dedi.
14 Ağustos’tan beri Çatalzeytin Kaymakamlığı emrinde gönüllü olarak çalışmalar yürüttüğünü anlatan Hikmet Aydın, “Bu sayede köylerimizden haber alabiliyoruz. Bizzat kendimde buraları geziyorum. Kızılcakaya köyünün geçici köprüsü yıkıldı, Toprakçıoğlu köyünün geçici köprüsü yıkıldı, Paşalı-Sarmaşık-Kuşçular-Duran köyünü birbirine bağlayan köprü selden dolayı taştı. Paşalı köyünde bir yaşam alanına sel suları döndü. Bugünde öğleden sonra Duran köyünün geçici köprüsünde uğraş veriyoruz. Ama nitekim çalışmalarımız sonuç vermediğinden ötürü iş makinelerini kenara çekip çalışmalarımızı sabaha bıraktık” diye konuştu.

"KÖPRÜLERİMİZ VE MENFEZLERİMİZ YIKILDI, YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

"KÖPRÜLERİMİZ VE MENFEZLERİMİZ YIKILDI, YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"
Şu anda bulundukları Duran köyünden Gencek Mahallesine sadece geçici köprüden bağlantı sağlanabildiğini ev orasının da yıkıldığını söyleyen Aydın, “Duran köyü köprüsü 4-5 yerinden yıkıldı. Bu yüzden şu anda buradan geçiş sağlanamıyor. Vatandaşlarımız mağdur, yetkililerden başta iş makinesi desteği bekliyoruz. Bu dere kuru bir dereydi, buradan normalde hiç su akmıyordu ama şu anda değil araç biz kendimizde karşıya geçmeye çalışsak sökerek geçemiyoruz. Menfezin az ilerisinde bulunan Akçay dediğimiz çay ise buradan akan suyun en az 15 misli büyüklüğünde. Geçe karanlığından dolayı orası görünmüyor, ayrıca oraya da şu an geçiş yapılamıyor” şeklinde konuştu.
11 Ağustos’ta yaşanan selde mahsur kaldığını anlatan Hikmet Aydım, şöyle konuştu: “Ben, 11 Ağustos’ta yaşanan selin ilk mahsur kalanlarından birisiyim. Selde mahsur kaldım, şu anda 5 Ekim ve biz ikinci bir seli yaşıyoruz. İkinci mağduriyeti yaşıyoruz. İnşallah sesimizi duyup yardımımıza gelenler olur. Yetkililerden yardımlarını bekliyoruz yollarımız için”

"İKİNCİ BİR SEL YAŞADIK, MENFEZLERİMİZ VE KÖPRÜLERİMİZİ YIKTI"

"İKİNCİ BİR SEL YAŞADIK, MENFEZLERİMİZ VE KÖPRÜLERİMİZİ YIKTI"
Kavakören köyünde ikamet eden Mustafa Kavak ise, “Burası Akçay oluyor. Buranın ne zaman taşacağı belli olmuyor. Buralar 11 Ağustos’taki selden sonra yapılmıştı, bugünde ikinci bir sel ile şiddetli yağmur sonrası bu yapılan menfezleri dağıttı. Şu anda köylere geçiş sağlanamıyor. Bizde mahsur kaldık, karşıya geçiş yapamıyoruz” dedi. İHA
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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu
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