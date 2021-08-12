Kastamonu'daki sel felaketinde acı bekleyiş sürüyor: Çocuklarım, torunlarım, gelinim, oğlum yok

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağmur sonrasında Ezine Çayı’nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de helikopterler ile bölgede inceleme yapıyor. Sel sebebiyle çok büyük hasar alan binalar yıkılırken, arama kurtarma ekiplerinin de hummalı çalışması sürüyor.

"BEN KAÇTIM, ONLAR KAÇAMAMIŞ"

Sokakların göle döndüğü Bozkurt’ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar, yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar ise haber alamadıkları yakınlarının yaşadığı binalarda saatlerdir nöbet tutuyor.

Dünden bu yana oğlundan, gelininden ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Ayşe Kalabalık (67), “Yıkılan binada yaşıyorlardır. Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Torunlarım var, onların da evini sel bastı. Onlardan da haber yok. Ben kaçtım, onlar kaçamamış. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah’ım yardım et, Yarabbi” dedi.

30 yılı aşkındır Bozkurt’ta yaşadığını söyleyen Kalabalık, “Böyle bir şey hiç görmedik. Ben böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum. 67 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey gördüm” diye konuştu.