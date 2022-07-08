İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Bakırcı'nın bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesindeki çalışmalar, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

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