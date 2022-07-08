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Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

08.07.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın bulunması için çalışmalar, 12'nci gününde Erzislerdere Kanyonu'nda yürütülüyor.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Bakırcı'nın bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesindeki çalışmalar, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

​​​​​​​Ersizlerdere Kanyonu'nda yürütülen çalışmalarda ekipler, halat ve kurdukları ip düzenekleriyle arama çalışmalarını sürdürüyor. Kayalıkların arasında güçlükle ilerleyen ekipler, teknik malzemeler yardımıyla suda ilerleyerek arama yapıyor.

Çalışmalarda dronun yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutanlığından bölgeye getirilen arama köpeği "Ark" da kullanılıyor.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

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