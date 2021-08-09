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Kayseri'de sağanak etkili oldu

09.08.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sağanak etkili oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kentte bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, yerini yağışa bıraktı.

Aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarındaki yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu.

Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Sıcaklığın 21 derece ölçüldüğü kentte, yağışların akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu
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Anahtar Kelimeler:
yağmur Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
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Sabah
05:39
Öğle
12:49
İkindi
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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Çınarım Eczane
Kocasinan
Çilingir Eczane
Kocasinan
Erülgen Eczane
Melikgazi
Genç Eczane
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