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Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

07.07.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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