MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kazara Aşk dizisinin oyuncuları kimdir? Kazara Aşk dizisi hangi kitaptan uyarlama?

Kazara Aşk dizisinin oyuncuları kimdir? Kazara Aşk dizisi hangi kitaptan uyarlama?

24.06.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Haziran 2021 Perşembe Star TV'de seyircileriyle buluşacak olan Kazara Aşk dizine dair detaylar merak ediliyor. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Güler yer alıyor. Dizinin izleyenleri "Kazara Aşk dizisinin oyuncuları kimdir?" , "Kazara Aşk dizisi hangi kitaptan uyarlama?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

"Kazara Aşk dizisinin oyuncuları kimdir?" , "Kazara Aşk dizisi hangi kitaptan uyarlama?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Kazara Aşk dizisinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Dizinin hikayesi ise Bekir Baran Sıtkı tarafından kaleme alınıyor. İşte ayrıntılar...

Kazara Aşk hangi kitaptan uyarlama?

Yaz aylarının gelmesiyle yeni diziler yavaş yavaş yayın hayatına başlıyor. Kazara Aşk dizisi bu akşam (24 Haziran 2021) Star TV'de izleyenlerle buluşacak.
Kazara Aşk dizisinin yönetmeni, Sadullah Celen, senaristi Bekir Baran, yapımcısı ise Ata Türkoğlu'dur.
Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk dizisi romantik ve komedi türündedir.

KAZARA AŞK KONUSU NEDİR?

KAZARA AŞK KONUSU NEDİR?
Şimal üniversitenin ardından sevdiği adam ile evlilik hayalleri kuran genç kadındır. Civan ise zengin ailenin veliahtlarındandır. Kazara Aşk dizisi güzeller güzeli Şimal ile genç ve yakışıklı Civan'ın hikayesini konu alır.
Kazara başlayan Şimal ve Civan ikilisinin yolculuğu romantik komedi tadında olacaktır. Ancak söylenen yalanlar ve gerçekleşen beklenmedik anlar dizide seyirin değişmesine neden olacaktır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Star TV Kazara Aşk dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

ODTÜ'den Marmara Denizi'nde kritik çalışma!

ODTÜ'den Marmara Denizi'nde kritik çalışma!

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.