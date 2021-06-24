"Kazara Aşk dizisinin oyuncuları kimdir?" , "Kazara Aşk dizisi hangi kitaptan uyarlama?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Kazara Aşk dizisinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Dizinin hikayesi ise Bekir Baran Sıtkı tarafından kaleme alınıyor. İşte ayrıntılar...

Kazara Aşk hangi kitaptan uyarlama?

Yaz aylarının gelmesiyle yeni diziler yavaş yavaş yayın hayatına başlıyor. Kazara Aşk dizisi bu akşam (24 Haziran 2021) Star TV'de izleyenlerle buluşacak.

Kazara Aşk dizisinin yönetmeni, Sadullah Celen, senaristi Bekir Baran, yapımcısı ise Ata Türkoğlu'dur.

Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk dizisi romantik ve komedi türündedir.

KAZARA AŞK KONUSU NEDİR? Şimal üniversitenin ardından sevdiği adam ile evlilik hayalleri kuran genç kadındır. Civan ise zengin ailenin veliahtlarındandır. Kazara Aşk dizisi güzeller güzeli Şimal ile genç ve yakışıklı Civan'ın hikayesini konu alır.