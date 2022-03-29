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KDV indirimi ne zaman başlayacak? KDV indirimi yapılan ürünler listesi 2022! İndirim hangi ürünlere gelecek?

29.03.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDV indirimi ne zaman başlayacak? sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası hangi ürünlerde fiyatların düşeceği merak konusu oldu. Peki KDV indirimi ne zaman başlayacak? İndirim hangi ürünlere gelecek? İşte KDV indirimi yapılan ürünler listesi ve detaylar...

KDV indirimi ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mart Pazartesi günü gerçekleştirdikleri kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan detarjan, bebek bezi, sabun, peçete ve tuvalet kağıdının da aralarında bulunduğu ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini duyurdu. Peki KDV indirimi ne zaman başlayacak? İndirim hangi ürünlere gelecek? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KDV İNDİRİMİ YAPILAN ÜRÜNLER LİSTESİ 2022!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini belirtti.

KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlemenin hazırlandığı ifade etti. Gıda, temizlik ürünleri, işletmeler, konutlar, sağlık ve tarım sektörü gibi çok sayıda alanda KDV indirimi uygulanacak. KDV indiriminin Nisan ayının başından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ OLACAKJ?

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ OLACAKJ?
Cumhurbaşknaı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yürütülen çalışma aynı zamanda vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme kararlılığımızın ve enflasyonla mücadele programımızın da bir parçasıdır. İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını, üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük.

GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ

GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ
Bu indirim 14 Şubat'tan itibaren et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates, tahıl gibi pek çok üründe bilfiil uygulanmaya başlanmıştır. Ardından meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini 1 Mart'tan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik.

BEBEK BEZİ VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ

BEBEK BEZİ VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ
Şimdi de temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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