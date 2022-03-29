KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak?

KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? sorusunun yanıtnı öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mart Pazartesi günü gerçekleştirdikleri kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan detarjan, bebek bezi sabun, peçete ve tuvalet kağıdının da aralarında bulunduğu ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini duyurdu. Erdoğan bir diğer çalışmanın da konut ve arsalara ilişkin olduğunu belirtti. Peki KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KDV İNDİRİMİ SONRASI EV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konut ve arsalarda KDV sadeleştirmesi yapılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak.

EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK? Örnek vermek gerekirse, ne alanı 150 metre kareyi geçmeyen konutlarda KDV oranı yüzde 8 olacak. Metre karesi daha fazla olan konutların ise ilk 150 metre karesi için yüzde 8, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV uygulanacak.

Bugüne dek 150 metrekareyi aşan tüm dairelerde KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Bir başka deyişle 150 metrekarelik bir konut için yüzde 8 KDV ödenirken 151 metrekarede bu oran yüzde 18'e çıkıyordu.