HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak?

KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak?

29.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte KDV indiriminin konutlara nasıl yansıyacağı ile ilgili detaylar...

KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? sorusunun yanıtnı öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mart Pazartesi günü gerçekleştirdikleri kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan detarjan, bebek bezi sabun, peçete ve tuvalet kağıdının da aralarında bulunduğu ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini duyurdu. Erdoğan bir diğer çalışmanın da konut ve arsalara ilişkin olduğunu belirtti. Peki KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KDV İNDİRİMİ SONRASI EV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konut ve arsalarda KDV sadeleştirmesi yapılacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak.

EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Örnek vermek gerekirse, ne alanı 150 metre kareyi geçmeyen konutlarda KDV oranı yüzde 8 olacak. Metre karesi daha fazla olan konutların ise ilk 150 metre karesi için yüzde 8, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV uygulanacak.
Bugüne dek 150 metrekareyi aşan tüm dairelerde KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Bir başka deyişle 150 metrekarelik bir konut için yüzde 8 KDV ödenirken 151 metrekarede bu oran yüzde 18'e çıkıyordu.
Bu1 metrekare için vatandaşın 100 bin TL daha fazla KDV ödemesine yol açıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni sistemde ise metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Şeyma Demir'in ölümünde tecavüz itirafı

Şeyma Demir'in ölümünde tecavüz itirafı

Flaş iddia: 'Putin bazı taleplerinden vazgeçti'

Flaş iddia: 'Putin bazı taleplerinden vazgeçti'

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

İstanbul'da barış umudu!

İstanbul'da barış umudu!

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.