KDV indirimi yapılan ürünler listesi 2022! KDV indirimi ne zaman başlayacak? İndirim hangi ürünlere gelecek?

KDV indirimi yapılan ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mart Pazartesi günü gerçekleştirdikleri kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan detarjan, bebek bezi, sabun, peçete ve tuvalet kağıdının da aralarında bulunduğu ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini duyurdu. Bu açıklama sonrası KDV indirimi ne zaman başlayacak? İndirim hangi ürünlere gelecek? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KDV İNDİRİMİ YAPILAN ÜRÜNLER LİSTESİ 2022!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini belirtti.

KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlemenin hazırlandığı ifade etti. Gıda, temizlik ürünleri, işletmeler, konutlar, sağlık ve tarım sektörü gibi çok sayıda alanda KDV indirimi uygulanacak. KDV indiriminin Nisan ayının başından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ OLACAKJ? Cumhurbaşknaı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yürütülen çalışma aynı zamanda vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme kararlılığımızın ve enflasyonla mücadele programımızın da bir parçasıdır. İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını, üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük.

GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ Bu indirim 14 Şubat'tan itibaren et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates, tahıl gibi pek çok üründe bilfiil uygulanmaya başlanmıştır. Ardından meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini 1 Mart'tan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik.