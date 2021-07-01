Kefaret 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ölmediği için Allah'a şükretmiştim. Meğer tanıdığım Sinan çoktan ölmüş"

Kefaret dizisinin 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Zeynep "Ölmediği için Allah'a şükretmiştim. Meğer tanıdığım Sinan çoktan ölmüş" diyerek hayal kırıklığını dile getiriyor. Kefaret dizisinin senaristliği Mahinur Ergün, yönetmenliği ise Mesude Erarslan'a ait. İşte ayrıntılar...

Kefaret 32. bölüm 2. fragman yayınlandı

Kefaret 32. bölüm 2. fragmanında Ahmet Arzu'ya evlenme teklifi ediyor. Hayal kırıklığını dile getiren Zeynep ise "Ölmediği için Allah'a şükretmiştim. Meğer tanıdığım Sinan çoktan ölmüş" ifadelerini kullanıyor. Kefaret dizisinin fragmanından da anlaşılacağı üzere bu akşam seyirciler ekrana kilitlenecek.

KEFARET DİZİSİ HAKKINDA Dram türündeki dizi Kefaret, tanınan yazar ve besteci Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli adlı kitabından uyarlanmış. Dizinin senaryosu Mahinur Ergün tarafından kaleme alınıyor.

Bu akşam (1 Temmuz Perşembe) FOX ekranlarında 32. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan Kefaret'in yönetmeliğini ise Mesude Erarslan yürütüyor. Dizinin bestecileri ise Saki Çimen ve Uğur Ateş.

KEFARET FİNAL Mİ YAPACAK? Kefaret hakkında flaş iddia ortaya atıldı. Dizinin 1. sezonunun ardından final yapacağı konuşuluyor. Yaz döneminin gelmesine ve birçok dizi ile programların sezon finaline gitmesine rağmen Kefaret bu akşam 32. bölüm ile ekranlara geliyor.