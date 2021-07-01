Kefaret ile ilgili flaş iddia! Kefaret final mi yapıyor?

Ünlü yazar Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarlanan, FOX ekranlarında her perşembe 20.00'da yayınlanan "Kefaret" dizisinin, reytinglerde diğer programlara yenik düşmesi nedeniyle final yapacağı iddiası ortaya atıldı. Konuya ilişkin tartışmalar devam ediyor. Peki Kefaret final mi yapıyor? İşte ayrıntılar...