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Kefaret ile ilgili flaş iddia! Kefaret final mi yapıyor?

01.07.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kefaret dizisi ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat gibi oyuncuların yer aldığı, her perşembe FOX ekranlarında seyircisiyle buluşan Kefaret dizinin final yapacağı konuşuluyor. Bunun ardından "Kefaret final mi yapıyor?" sorusunun yanıtı hızla araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Ünlü yazar Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarlanan, FOX ekranlarında her perşembe 20.00'da yayınlanan "Kefaret" dizisinin, reytinglerde diğer programlara yenik düşmesi nedeniyle final yapacağı iddiası ortaya atıldı. Konuya ilişkin tartışmalar devam ediyor. Peki Kefaret final mi yapıyor? İşte ayrıntılar...

Kefaret dizisi final mi yapacak?

Tanınan yazar Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarlanan, Mahinur Ergün'ün kaleme aldığı ve yönetmenlik koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturduğu Kefaret dizisi yayın hayatına ilk başladığı esnalarda yüksek reytingler alıyordu.
Ancak son zamanlarda dizinin reyting sayısının diğer programların karşısında düşmeye başladığı görüldü.
Yayın hayatına ilk başladığı esnalarda pazar günü seyircilerle buluşan Kefaret dizisine rakip olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi vardı.
Teşkilat'ın başlamasıyla seyircilerin çoğu TRT1 ekranlarını izlemeye başladı. Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Mesut Akusta ve Ezgi Baysal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Teşkilat'ın yayınlanmasının ardından Kefaret'e olan ilgi azaldı. Bunun ardından Kefaret dizisinin yayın günü değiştirildi. O günden sonra Kefaret, perşembe günleri yayınlanmaya başladı.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Kefaret dizisi Nurgül Yeşilçay
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