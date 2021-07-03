Kemal Sunal kimdir? Kaç filmde oynadı? Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor...

Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor... Bugün (3 Temmuz) Türk televizyonlarının efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü. Ardında birçok film ve güzel anlar bırakan usta oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de hayata gözlerini yumdu. Peki Kemal Sunal kimdir? Kaç filmde oynadı? İşte ayrıntılar...

Kemal Sunal kimdir?

11 Kasım 1944 Malatya doğumlu Kemal Sunal'ın annesi ev hanımı babası ise Migros'ta işçiydi. Babasına fizik olarak benzeyen Sunal'ın Cengiz ve Cemiz isminde iki erkek kardeşi vardı. Ortaokul yıllarında içine kapanık bir çocuk olan Sunal, lisede bu duygusunu yenmeyi başardı. Vefa Lisesi'ni bitiren Sunal'ın haylaz olduğu kadar neşeli bir çocuk olduğu söylenir.

Sunal lisenin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanmıştır. Ancak 12 Eylül döneminde okulu yarıda bırakmıştır. Oyunculuk alanına olan ilgisiyle Sunal, felsefe öğretmeni Belkıs Bakır'ın ilgisini çekti. Belkıs Bakır, Sunal'a tiyatro konusunda birçok kapı açtı. Başlarda Kemal Sunal'ın babası Mustafa Sunal, oğlunun tiyatrocu olmasını istemedi ancak sonralarında Bakır tarafından ikna edildi.

Kemal Sunal sanat hayatına ilk adımını "Zoraki Tabip" isimli tiyatro oyunu ile başladı. Felsefe öğretmeni sayesinde Kenter Tiyatrosuna giren Sunal 1 yıl boyunca burada görev yaptı. Ardından Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.

1973'e gelindiğinde yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu "Tatlı Dillim" adlı film ile sinema oyunculuğuna başladı. Bu süreçten sonra Sunal art arda birçok yapımda rol alarak maddi ve manevi birçok kazanç elde etti. "Kapıcılar Kralı" adlı film ile Sunal, 1977 yılında Antalya Film Festivalinde Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır. Sunal filmlerinde çoğunlukla saf, şanslı ve iyi kalpli karakteri canlandırmıştır.