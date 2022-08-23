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Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şaşkına döndü! Kardeşi kadar yakışıklı

23.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu her daim merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ağabeyi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler "Ailenin tek yakışıklısı Kenan değilmiş" dedi.

Sinem Kobal ile mutlu evliliğini sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, bu güzel evliliği bir de çocukla taçlandırdı.

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Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan yılların vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapan İmirzalıoğlu oyunculuğu kadar sunuculukta da çok beğenildi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

O sadece yakışıklılığı ile değil, rolünün hakkını sonuna kadar veren oyuncular arasında yer alıyor. İş hayatı kadar özel hayatıyla da merak edilen bir isim.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Derviş İmizarlıoğlu'nu görenler şaşkınlığı gizleyemiyor.
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Görenler, "Ailenin tek yakışıklısı Kenan değilmiş" demeden edemedi.

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İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
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Kenan İmirzalıoğlu
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