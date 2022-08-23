Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şaşkına döndü! Kardeşi kadar yakışıklı

Sinem Kobal ile mutlu evliliğini sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, bu güzel evliliği bir de çocukla taçlandırdı.

Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan yılların vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapan İmirzalıoğlu oyunculuğu kadar sunuculukta da çok beğenildi.

O sadece yakışıklılığı ile değil, rolünün hakkını sonuna kadar veren oyuncular arasında yer alıyor. İş hayatı kadar özel hayatıyla da merak edilen bir isim.

Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Derviş İmizarlıoğlu'nu görenler şaşkınlığı gizleyemiyor.



Görenler, "Ailenin tek yakışıklısı Kenan değilmiş" demeden edemedi.