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Kendisini bıçaklayan eski eşine çocuklarını göstermediği iddiası ile cezaevine girdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.09.2024 13:22
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Çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklanmıştı. Çocuklarını korumak istedi, kendini bıçaklayan eski eşine çocukları göstermediği için 3 gün hapis cezası aldı. Cezaevine gitmek üzere kızlarıyla vedalaşan Sinem T., "Böyle bir caniye çocuk göstermediğim için, çocuklarımı koruduğum için ceza alıyorum." isyan etti.

Ankara'da eski eşi Sinan Özçelik tarafından çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan 33 yaşındaki Sinem T., 11 ve 13 yaşındaki kızlarını eski eşine göstermediği gerekçesiyle hakkında 3 günlük hapis cezası verildi. Sinem T. kararın ardından polise teslim olarak cezaevine girdi. Sinem T., dedelerine bıraktığı kızlarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı.

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Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., yaklaşık 2 yıl önce Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. 2 çocuğunun babası Özçelik, geçen yıl 24 Ekim’de kızlarıyla görüştü.

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DEFALARCA KEZ BIÇAKLADI

Sıra çocukları annesine teslim etmeye gelince buluştuğu eski eşi Sinem T.'yi, çocuklarına iyi bakmadığı ve başka erkeklerle görüştüğünü iddia ederek bıçakladı. 7 bıçak darbesiyle ağır yaralan Sinem T, apar topar hastaneye kaldırıldı. 10 gün yoğun bakımda kaldı.

İKİ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI 9 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

İKİ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI 9 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklanan Sinan Özçelik, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret', 'Tehdit' suçlarından yargılandığı Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmada olaydan 9 ay sonra tahliye edildi. Özçelik, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

"3 GÜN OKULA GİDEMEYECEKLER"

"3 GÜN OKULA GİDEMEYECEKLER"

Bu arada Sinem T,'ye, eski eşinin şikayeti üzerine 11 ve 13 yaşındaki kızlarını göstermediği gerekçesiyle Ankara 30'uncu Aile Mahkemesi tarafından 3 günlük hapis cezası verildi. Sinem T.'nin eski eşinin şikayette bulunduğunu ileri sürerek yaptığı itiraz da 1'inci Aile Mahkemesi tarafından reddedildi. İtirazları kabul edilmeyen Sinem T., kızlarını kendi babası H.T.'nin yanına bırakıp, hapis cezasını çekmek üzere polise teslim oldu.

"BUNU ADALET SAYMIYORUM"

"BUNU ADALET SAYMIYORUM"

Sinem T., çocukları ile vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Sinem T., "Çocuklarımın gözü önünde bıçaklanıyorum, hem zulüm görüyorum hem hapse giriyorum. Karar buysa mecburen adalete uymak zorundayım. Çocuklarıma şimdi babam bakacak, 3 gün okula gidemeyecekler. Çocuklarım için üzgünüm, onlar mağdur olacak. 3 günlük hapis cezası gerçekten haksız yere verildi. Çünkü ben çocuklarımla birlikte mücadele eden, çocuklarıma bakan bir anneyim. Ben bir suç işlemedim. Kimsenin canını da acıtmadım, kimseye bir kötülük de yapmadım. Sicilim temiz. Bunu adalet saymıyorum. Çocuklarım okula da gidemeyecekler. Kendim için değil çocuklarım için çok üzülüyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMI KORUDUĞUM İÇİN CEZA ALIYORUM"

"ÇOCUKLARIMI KORUDUĞUM İÇİN CEZA ALIYORUM"

Polisin kendisini arayıp teslim olmazsa, gelip evden almak zorunda kalacaklarını söylediğini belirten Sinem T., "Adliyeye kendim teslim olmaya karar verdim. Çünkü çocuklarımın gözü önünde ben tutuklanıp, kelepçe takılıp gitmek istemedim. Çocuklarıma bu travmayı yaşatmak istemiyorum. Psikolojik olarak zaten yıllarca fazlasıyla travmalar yaşadık. Gözleri önünde bıçaklandım. Böyle bir caniye çocuk göstermediğim için, çocuklarımı koruduğum için ceza alıyorum. Ama çocuklarımı göstermeme gibi bir durumum yoktu. Ailemin yanına tatile götürmüştüm ve ondan da izin almıştım. Şimdi 3 gün boyunca çocuklarımı düşüneceğim; 'Acaba ne oldular, okullarından mı geri kalacaklar, ne yapacaklar, korkacaklar mı?' Aklımda tek şey benim evlatlarım. Çıktığımda inşallah bu günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı. Sinem T., çocuklarıyla vedalaştıktan sonra adliyede polise teslim olarak cezaevine girdi.

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Ankara bıçak
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