Kendisini bıçaklayan eski eşine çocuklarını göstermediği iddiası ile cezaevine girdi!

"ÇOCUKLARIMI KORUDUĞUM İÇİN CEZA ALIYORUM"

Polisin kendisini arayıp teslim olmazsa, gelip evden almak zorunda kalacaklarını söylediğini belirten Sinem T., "Adliyeye kendim teslim olmaya karar verdim. Çünkü çocuklarımın gözü önünde ben tutuklanıp, kelepçe takılıp gitmek istemedim. Çocuklarıma bu travmayı yaşatmak istemiyorum. Psikolojik olarak zaten yıllarca fazlasıyla travmalar yaşadık. Gözleri önünde bıçaklandım. Böyle bir caniye çocuk göstermediğim için, çocuklarımı koruduğum için ceza alıyorum. Ama çocuklarımı göstermeme gibi bir durumum yoktu. Ailemin yanına tatile götürmüştüm ve ondan da izin almıştım. Şimdi 3 gün boyunca çocuklarımı düşüneceğim; 'Acaba ne oldular, okullarından mı geri kalacaklar, ne yapacaklar, korkacaklar mı?' Aklımda tek şey benim evlatlarım. Çıktığımda inşallah bu günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı. Sinem T., çocuklarıyla vedalaştıktan sonra adliyede polise teslim olarak cezaevine girdi.