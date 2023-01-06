Keyifle tüketiyoruz ama zararları inanılmaz! İç organları sinsice bitiriyor

Vücudun yağlanması herkesi rahatsız eden konular arasında yer alıyor. Kilo vermek için çeşitli yöntemler deneniyor. Ancak dışarıdan görünen yağlardansa görünmeyen yağlar çok daha fazla risk taşıyor. Viseral yağ bazı kanserler, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve daha fazlasıyla ilişkilendiriliyor. Viseral yağlar ölümcüldür ve herkes risk altındadır, ancak birçok durumda yaşam tarzı seçimleri ve belirli temel gıdalardan kaçınarak önlenebilir.

ORGANLARI SARAN FAZLA YAĞ SORUNLARA NEDEN OLUR

Dr. William Li , "Herkesin bir miktar iç organ yağı vardır" diyor . "Normalde herkesin taşıdığı normal sağlıklı yağın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturur. Yağın vücutta birçok farklı rolü vardır. Organlarınız için bir yastık görevi görür, iştahınızı ve diğer beyin fonksiyonlarını kontrol eden hormonlar salgılar, bir yiyeceğinizden enerji için yakıt deposu ve aynı zamanda ısı üretmek için ateşleyen bir ısıtıcı da olabilir. Başka bir deyişle, yağın kendisi - iç organlardaki yağ da dahil olmak üzere - kötü değildir. Ancak fazlası sorunlara neden olur."