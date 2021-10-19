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  4. Khloe Terae sınır tanımıyor! Kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı!

Khloe Terae sınır tanımıyor! Kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı!

19.10.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki dünyaca ünlü model Khloe Terae, 3 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından verdiği cüretkar pozlarıyla nefes kesiyor.

Kanada doğumlu güzel model Khloe Terae, iç çamaşırlı ve bikinili pozlarıyla, takipçilerinin aklını başından almaya devam ediyor.

İDDİALI POZLARIYLA INSTAGRAM'I SALLIYOR

1993 yılında Kanada'nın Toronto bölgesinde dünyaya gelen Khloe Terae, Playboy dergisine verdiği pozlarla adını tüm dünyaya duyurmuştu.
2018 yılında en seksi model seçilen Terae'nin şöhret kapılarını aralaması, 2013'e dayanıyor.
Birçok markanın da reklam yüzü olan güzel, sosyal medyada paylaştığı cüretkar pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.
3 yaşından beri modellik yapan Terae, İtalyan kökenli bir ailenin kızı.

İşte Khloe Terae'nin yürek hoplatan paylaşımları...

İşte Khloe Terae'nin yürek hoplatan paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
Model Kanada
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