Khloe Terae sınır tanımıyor! Kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı!

Kanada doğumlu güzel model Khloe Terae, iç çamaşırlı ve bikinili pozlarıyla, takipçilerinin aklını başından almaya devam ediyor.

1993 yılında Kanada'nın Toronto bölgesinde dünyaya gelen Khloe Terae, Playboy dergisine verdiği pozlarla adını tüm dünyaya duyurmuştu.

2018 yılında en seksi model seçilen Terae'nin şöhret kapılarını aralaması, 2013'e dayanıyor.

Birçok markanın da reklam yüzü olan güzel, sosyal medyada paylaştığı cüretkar pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.