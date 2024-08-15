Kibariye’nin kızı Birgül son haliyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Kibariye şimdi de kızı ile gündem oldu. Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile evliliğinden doğan kızı Birgül, 2019 yılında Bülent Burak ile dünyaevine girmiş ve 20 yaşında anne olmuştu. Birgül Küçükbalçık yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.
MYNET-Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuş bir sene sonra da kızı Birgül'ü kucağına almıştı.
Geçtiğimiz yıllarda Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmiş Kibariye ise ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını söyleyerek ihanet söylentilerine nokta koymuştu.
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