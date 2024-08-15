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  4. Kibariye’nin kızı Birgül son haliyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Kibariye’nin kızı Birgül son haliyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.08.2024 12:45
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Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Kibariye şimdi de kızı ile gündem oldu. Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile evliliğinden doğan kızı Birgül, 2019 yılında Bülent Burak ile dünyaevine girmiş ve 20 yaşında anne olmuştu. Birgül Küçükbalçık yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.

MYNET-Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuş bir sene sonra da kızı Birgül'ü kucağına almıştı.

Geçtiğimiz yıllarda Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmiş Kibariye ise ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını söyleyerek ihanet söylentilerine nokta koymuştu.

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DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Ünlü şarkıcı şimdi de kızı Birgül ile gündem oldu. Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünyaevine girmiş 20 yaşında da anne olmuştu.
Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

''BAMBAŞKA BİRİ''

''BAMBAŞKA BİRİ''
Bir dizi estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Kibariye'nin kızı Birgül adeta bambaşka biri oldu.
Birgül Küçükbalçık'ın son halini görenler tanımakta zorlandı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü isme sosyal medyada; 'bambaşka biri olmuş', 'baya değişmiş', 'estetik ne güzel şey', 'estetik iyi gelmiş' şeklinde yorumlar yapıldı.
Anahtar Kelimeler:
Kibariye
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