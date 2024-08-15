Kibariye’nin kızı Birgül son haliyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

MYNET-Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuş bir sene sonra da kızı Birgül'ü kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıllarda Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmiş Kibariye ise ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını söyleyerek ihanet söylentilerine nokta koymuştu. Önceki İçerik Sonraki İçerik

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Ünlü şarkıcı şimdi de kızı Birgül ile gündem oldu. Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünyaevine girmiş 20 yaşında da anne olmuştu.

Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

''BAMBAŞKA BİRİ'' Bir dizi estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Kibariye'nin kızı Birgül adeta bambaşka biri oldu.

Birgül Küçükbalçık'ın son halini görenler tanımakta zorlandı.