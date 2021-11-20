HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Kiğılı, İtalya'daki 14'üncü mağazasını Bolonya kentinde açtı

Kiğılı, İtalya'daki 14'üncü mağazasını Bolonya kentinde açtı

20.11.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiğılı Üst Yöneticisi Hilal Suerdem: - "İtalya'da büyüme hedeflerimiz var. Markamızı burada geliştireceğiz"

Türkiye'nin önde gelen giyim markası Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde satış mağazasını düzenlenen törenle açtı.

Yurt dışında 51 ülke, 50 mağaza, 83 franchise ile faaliyet gösteren Kiğılı, İtalya'da 14'üncü satış noktasını açarak, Avrupa'daki etkinliğini artırma yolunda bir adım daha attı.

Bolonya'nın merkezi caddelerinden Via Guglielmo Marconi'de yer alan yeni Kiğılı mağazasının açılışı görkemli bir törenle yapıldı.

Açılışa, Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Kiğılı'nın eylül ayında sponsorluk anlaşması imzaladığı İtalya Basketbol Birinci Ligi (Serie A) takımlarından Kiğılı Fortitudo Bologna Takımı Başkanı Christian Pavani, Kiğılı Fortitudo Bologna takım antrenörü Antimo Martino ve takım oyuncuları başta olmak üzere Bolonya kentinin iş, sanat, spor ve moda dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Suerdem, konuklarıyla beraber mağazanın açılış kurdelesini kesti.

Kiğılı Üst Yöneticisi Suerdem, yaptığı açıklamada, "Modanın kalbi İtalya'da, Bolonya'da ilk mağazamızı açtık. İtalya'da 4 tane konsept mağazamızı tamamladık. 10 adet de Coin departman storelarının içinde korner mağazalarımız mevcut. İtalya'da büyüme hedeflerimiz var. Markamızı burada geliştireceğiz." dedi.

Suerdem, sponsoru oldukları Kiğılı Fortitudo Bologna takımının da ligde iyi gittiğini belirterek, "Türk'ün bayrağını modanın kalbine dikeceğiz. Bu yüzden Fortitudo Bologna takımına ismimizi verdik. Kiğılı Fortitudo Bologna oldu. Çok ciddi maçlar yapıyoruz, başarılı da gidiyor. Seyirci tezahürat yaparken, Kiğılı Fortitudo diye bağırıyor. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bir Türk markasının hem de kendi markamızın bu şekilde anılması bizi çok mutlu ediyor, haz veriyor ve bu işi büyütmekle alakalı çok ciddi hedeflerimiz var." diye konuştu.

Kiğılı Fortitudo Bologna Takımı Başkanı Pavani de, "Bugün burada son derece olumlu güzel bir hava var. Kendi taraftarlarımıza da buradan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum, çünkü çok güzel bir mağaza. Sıcaklığımızın ne anlama geldiğini gösterirsek, şu anda bizim için çok önemli olan bu sponsorluk için son derece belirleyici olur. Bu çok güzel bir birliktelik. Kiğılı'nın yönetimi üst düzey, son derece memnunuz. Bizim için Kiğılı markasına sahip olmak bir gurur vesilesi." ifadelerini kullandı.

Kiğılı, İtalya'daki 14'üncü mağazasını Bolonya kentinde açtı

-Kiğılı Üst Yöneticisi Hilal Suerdem: - "İtalya'da büyüme hedeflerimiz var. Markamızı burada geliştireceğiz"

Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde mağazasını açtı

Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde mağazasını açtı

Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde mağazasını açtı

Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde mağazasını açtı

Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde mağazasını açtı

Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde mağazasını açtı

Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde mağazasını açtı

Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde mağazasını açtı

Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde mağazasını açtı

Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde mağazasını açtı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İtalya

En Çok Okunan Haberler

Cezayı umursamadı: Almanya’ya götürüyorum

Cezayı umursamadı: Almanya’ya götürüyorum

Atama Kararları Resmî Gazete'de

Atama Kararları Resmî Gazete'de

Yatak sahneleri damga vurmuştu! Şaşırtan detay

Yatak sahneleri damga vurmuştu! Şaşırtan detay

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Okul bahçesinde kan donduran olay! Asılı halde bulundu

Okul bahçesinde kan donduran olay! Asılı halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.