"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuyla ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, kilometrelerce kuyruk oluştu.
"KİLİT KAVŞAK" YİNE KİLİT
Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunun kesiştiği Kırıkkale-Ankara kara yolu bağlantı noktasında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
YOĞUNLUĞUN SABAH SAATLERİNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Trafik yoğunluğunun sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Bayram öncesi günlük araç trafiğinin 160 bine çıktığı kentte, bayram boyunca günlük ortalama 90 bin araç geçişi oldu.
Bayram tatilinin son gününe kadar 1 milyon araç geçişinin olduğu "kilit kavşak"ta geçen yıla göre, yüzde 30-40 civarında artış yaşandı.
Hasarlı ve yaralamalı kazaların meydana geldiği Kırıkkale'de ölümlü kaza yaşanmadı.
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