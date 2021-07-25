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  4. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor

25.07.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın tatilinin son gününde "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu sürüyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuyla ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, kilometrelerce kuyruk oluştu.

"KİLİT KAVŞAK" YİNE KİLİT

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunun kesiştiği Kırıkkale-Ankara kara yolu bağlantı noktasında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

YOĞUNLUĞUN SABAH SAATLERİNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

YOĞUNLUĞUN SABAH SAATLERİNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Trafik yoğunluğunun sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Bayram öncesi günlük araç trafiğinin 160 bine çıktığı kentte, bayram boyunca günlük ortalama 90 bin araç geçişi oldu.
Bayram tatilinin son gününe kadar 1 milyon araç geçişinin olduğu "kilit kavşak"ta geçen yıla göre, yüzde 30-40 civarında artış yaşandı.
Hasarlı ve yaralamalı kazaların meydana geldiği Kırıkkale'de ölümlü kaza yaşanmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kırıkkale
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