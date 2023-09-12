Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinden uzak durun, yedikçe daha çok acıkmanıza yol açıyor

Diyet yapan birçok kişi ya hiç kilo veremediklerini ya da verdikleri kiloları geri aldıklarını ifade ediyor.Kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de sağlıklı olduğunu düşünerek tükettikleri besinler. Bazı yiyecekler tükettikçe daha fazla acıkmanıza neden olabiliyor.

Aston Medical School'dan bir uzman konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Daha fazla protein, lif ve su içeren bazı besinlerin tokluk hissi yaratması ve iştahı kapaması mümkünken, hızlı tüketilebilen yağ oranı yüksek besinlerin bizi durduran tokluk hormonlarını tetiklememe olasılığı vardır."