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  4. Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinden uzak durun, yedikçe daha çok acıkmanıza yol açıyor

Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinden uzak durun, yedikçe daha çok acıkmanıza yol açıyor

12.09.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kilolarından şikayetçi olanlar için en iyi çözüm sağlıklı beslenmenin yanında spor ve egzersiz yapmaktır. Öte yandan bazı besinler kilo vermeyi daha da zorlaştırabiliyor. İşte, yedikçe daha çok acıkmanıza neden olan besinler...

Diyet yapan birçok kişi ya hiç kilo veremediklerini ya da verdikleri kiloları geri aldıklarını ifade ediyor.Kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de sağlıklı olduğunu düşünerek tükettikleri besinler. Bazı yiyecekler tükettikçe daha fazla acıkmanıza neden olabiliyor.

Aston Medical School'dan bir uzman konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Daha fazla protein, lif ve su içeren bazı besinlerin tokluk hissi yaratması ve iştahı kapaması mümkünken, hızlı tüketilebilen yağ oranı yüksek besinlerin bizi durduran tokluk hormonlarını tetiklememe olasılığı vardır."

KİLO VERMEK İSTİYORSANIZ BUNLARI TÜKETMEYİN

AZ YAĞLI YOĞURT

AZ YAĞLI YOĞURT

Beslenme Uzmanı Dr. Kathleen Zelman, bir yiyeceği ne kadar çok çiğnerseniz o kadar doyurucu olduğu konusunda ilginç bir noktaya değiniyor. Yoğurt ise çiğnenmeden tüketildiği için bu listenin dışında kalıyor.

HER TÜRLÜ TATLILAR

HER TÜRLÜ TATLILAR

Tatlılar kan şekereinin hızla yükselip düşmesine neden olur. Bu durum da fazla yemek tüketmeye neden olur.

HAZIR KEKLER

HAZIR KEKLER

Dr. Zelman hazır kekler ile ilgili şöyle diyor: "Bunun nedeni, her ikisinin de rafine beyaz un, şeker ve yağla dolu olması. Yani açlığınızı gidermeden kalorileri toplamanın mükemmel bir yolu". Ancak sadece bir tane yiyecekseniz daha doğal içeriği olan ve rafine şeker içermeyen bir seçeneği tüketebilirsiniz."

YAPAY TATLANDIRICI OLAN BESİNLER

YAPAY TATLANDIRICI OLAN BESİNLER

Gevrekler hafif ve sağlıklı bir seçenek gibi görülüyor. Fakat içlerindeki yapay tatlandırıcı nedeniyle uzmanlar uzak durulması gerektiğini söylüyor.

MEYVE SUYU

MEYVE SUYU

Gerçek meyveyi yemekle karşılaştırıldığında, meyve suları sizi tok hissettirmez. Ayrıca kan şekerinin hızla yükselip düşmesine neden olur.

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