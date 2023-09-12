Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinden uzak durun, yedikçe daha çok acıkmanıza yol açıyor

Diyet yapan birçok kişi ya hiç kilo veremediklerini ya da verdikleri kiloları geri aldıklarını ifade ediyor.Kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de sağlıklı olduğunu düşünerek tükettikleri besinler. Bazı yiyecekler tükettikçe daha fazla acıkmanıza neden olabiliyor.
Aston Medical School'dan bir uzman konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Daha fazla protein, lif ve su içeren bazı besinlerin tokluk hissi yaratması ve iştahı kapaması mümkünken, hızlı tüketilebilen yağ oranı yüksek besinlerin bizi durduran tokluk hormonlarını tetiklememe olasılığı vardır."
Beslenme Uzmanı Dr. Kathleen Zelman, bir yiyeceği ne kadar çok çiğnerseniz o kadar doyurucu olduğu konusunda ilginç bir noktaya değiniyor. Yoğurt ise çiğnenmeden tüketildiği için bu listenin dışında kalıyor.
Tatlılar kan şekereinin hızla yükselip düşmesine neden olur. Bu durum da fazla yemek tüketmeye neden olur.
Dr. Zelman hazır kekler ile ilgili şöyle diyor: "Bunun nedeni, her ikisinin de rafine beyaz un, şeker ve yağla dolu olması. Yani açlığınızı gidermeden kalorileri toplamanın mükemmel bir yolu". Ancak sadece bir tane yiyecekseniz daha doğal içeriği olan ve rafine şeker içermeyen bir seçeneği tüketebilirsiniz."
Gevrekler hafif ve sağlıklı bir seçenek gibi görülüyor. Fakat içlerindeki yapay tatlandırıcı nedeniyle uzmanlar uzak durulması gerektiğini söylüyor.
Gerçek meyveyi yemekle karşılaştırıldığında, meyve suları sizi tok hissettirmez. Ayrıca kan şekerinin hızla yükselip düşmesine neden olur.