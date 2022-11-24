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Kilo vermek istiyorsanız bunları yemek zorundasınız

24.11.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek gibi bir planınız varsa, beslenme programına kilo vermenizi hızlandıracak bu meyvelere yer açmaya hazırlanan. Soğuk havanın kilo verme planınızı engellemesine izin vermeyin. Fazla kilolardan kurtulmak ve bağışıklık seviyenizi yükseltmek için birbirinden lezzetli ve faydalı kış meyvelerinden hemen tüketmeye başlayın.

Kış geldi ve sadece yatakta kalmak istediğiniz tembel günler de öyle. Aslında, yılın bu zamanı nezle, öksürük ve soğuk algınlığına neden olabilir. Ve hepsi bu değil! Kemikler ve eklemler de kışın ağrı ve sızıdan ötürü rahatsız edici olur. Böyle bir durumda kilo verme planına odaklanmak zor olabilir. Bununla birlikte, kilo vermek ve yüksek bir enerji seviyesini korumak için faydalı kış meyvelerini tercih edebilirsiniz.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRAN MEYVELER

MUZ

MUZ

Muz, potasyum, magnezyum ve C vitamini açısından zengin bir meyvedir ve onu kahvaltı için mükemmel bir tercih haline getirir. Sanılanın aksine muzun içerdiği lifler aslında kilo vermeye yardımcı olur.

GREYFURT

GREYFURT

Kan şekerini düşürmek için greyfurt diyabet ilacı kadar etkili olacaktır. Düşük kalorili, çözünür lif oranı yüksek bir meyvedir ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir, bu da kilo vermeye yardımcı olabileceği anlamına gelir. Bağışıklığınız da güçlenebilir.

NAR

NAR

Kilo vermek söz konusu olduğunda, nar süper bir meyvedir. Nardaki antioksidan polifenoller vücudun metabolizmasını hızlandırır. Arteriyel lipidlerin birikmesini önler, LDL kolesterolü ve zararlı toksinleri düşürür ve vücuttaki kan akışını artırır.

GUAVA

GUAVA

Kışın acıktığınızda guava harika bir atıştırmalıktır. Tadı harikadır, gün ortasında şeker ihtiyacınızı giderir ve badem veya ceviz gibi birkaç kuruyemişle birleştiğinde sağlık katsayısını gerçekten karşılar. Ayrıca kış gribini önlemeye yardımcı olabilecek lif ve C vitamini bakımından da yüksektir.

İNCİR

İNCİR

İncir, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilecek diyet lifi açısından zengindir. Karın yağını kaybetme sürecini hızlandıran, yiyeceklerin daha iyi ve daha hızlı sindirilmesini sağlayan "ficin" adı verilen bir enzime sahiptir. Bakır, magnezyum, potasyum ve fosfor gibi zengin besinler içerir.

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