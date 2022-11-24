Kilo vermek istiyorsanız bunları yemek zorundasınız

Kış geldi ve sadece yatakta kalmak istediğiniz tembel günler de öyle. Aslında, yılın bu zamanı nezle, öksürük ve soğuk algınlığına neden olabilir. Ve hepsi bu değil! Kemikler ve eklemler de kışın ağrı ve sızıdan ötürü rahatsız edici olur. Böyle bir durumda kilo verme planına odaklanmak zor olabilir. Bununla birlikte, kilo vermek ve yüksek bir enerji seviyesini korumak için faydalı kış meyvelerini tercih edebilirsiniz.