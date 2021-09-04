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Adriana Lima'nın kiloları dikkat çekti! Bomba iddia...

04.09.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne yeni yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile katılarak, aşkını ilan eden model Adrina Lima gündemden düşmüyor.

Törende aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu iddia edildi.

ADRIANA LIMA HAMİLE Mİ?

Corona virüs pandemisi nedeniyle vaktinde yapılamayan 78'inci Venedik Film Festivali'nin bu yıl ki açılış filmi Pedro Almodovar'ın yönetmenliğini üstlendiği; başrollerini Penelope Cruz, Milena Smit, Julietta Serrano ve Rossy de Palma'nın paylaştığı Madres Paralelas'tı.
Geçtiğimiz günlerde ünlü yıldızların boy gösterdiği kırmızı halıda en çok ilgi gören isimlerden biri de Brezilyalı model Adriana Lima oldu.
Uzun süredir özel hayatını meraklı gözlerden uzak tutan Lima, etkinliğe yeni yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte katıldı.
Yeni ilişkileri hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan 40 yaşındaki eski top model, basın mensuplarına poz verirken sevgilisini öpücüklere boğdu.
Kırmızı halıda payetli bir elbise giyen Lima'nın pandemi sürecinde kilo aldığı görüldü. Yeni sevgilisinin yanı sıra Adriana Lima'yla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de bu oldu.
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