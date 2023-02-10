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  4. Kilometrelerce uzayıp gidiyor, gören inanamıyor! Deprem sonrası fay hattındaki kırık havadan ilk kez görüntülendi

Kilometrelerce uzayıp gidiyor, gören inanamıyor! Deprem sonrası fay hattındaki kırık havadan ilk kez görüntülendi

10.02.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası çekilen bir görüntü felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Tevekkeli köyünde çekilen görüntülerde, kilometrelerce uzanan fay hattındaki kırık ilk kez bu kadar net şekilde kaydedildi.

Türkiye, 6 Şubat'taki depremin açtığı yaraları yarmaya çalışırken, 81 ilde adeta seferberlik ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardım tırları gelirken, arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışı sürüyor. Bölgeden gelen son görüntüler ise felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

KIRIK FAY HATTI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından oluşan fay hattındaki kırık ilk kez görüntülendi.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Kahramanmaraş’taki Tevekkelli köyünde çekilen görüntülerde kilometrelerce uzayıp giden fay hattındaki kırık, görenleri dehşete düşürdü.

KIRIK FAY HATTINDAKİ DEHŞETE DÜŞÜREN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş fay hattı

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