Kiloyla doğal savaşçı, performansı ve konsantrasyonu artırıyor! Mucize gibi...

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Hindistan cevizi diyet lifini yüksek düzeyde içermektedir ve bu oran ortalama % 61’dir. Hindistan cevizi kanda insülin salgılamasını ve glikoz düzeyini azaltır. Bu durum diyabetin kontrol altında tutulmasını sağlar. Bunun dışında kanda şeker seviyesini düşüren ve arttıran gelisemik seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur. Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy konu hakkında bilgiler verdi.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI

Bu özelliği sayesinde glikoz salgılanmasını yavaşlatır ve enerjiye dönüştürerek hücrelere aktarır, bu durum da diyabet gelişimini önler.

Hindistan cevizinin kolay sindirilmesi sindirim sistemi ve bağırsak sorunları için de faydalıdır. İçerdiği lifler yardımıyla emilimin daha sağlıklı gerçekleşmesine yardımcı olur. Ayrıca kusma ve bulantı sorunlarını azaltmaya yardımcı olur.

Bağışıklık sistemi desteklemek için kullanılır çünkü anne sütüne en yakın özelliği ile laurik asit, kaprik asit, kaprilik asit içerir ki bunlar anti fungal (mantar karşıtı), anti bakteriyel, anti viral özelliği gösterir.

Sabah uyandığınızda ağzınıza atacağınız 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı hem ilk bozulan ağız florasına iyi gelecek hem de bağırsak aktivitesini hızlandıracaktır. Yemeklik olarak da kullanabilirsiniz dumanlanma noktası yüksektir kolay kolay yanmaz.