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  4. Kim der ki 40’ına merdiven dayamış! Gülşah Saraçoğlu mayolu pozlarıyla mest ediyor…

Kim der ki 40’ına merdiven dayamış! Gülşah Saraçoğlu mayolu pozlarıyla mest ediyor…

15.08.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

39 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu Instagram'a attığı fotoğrafları ile genç kızlara ilham oluyor. Estetik ameliyatlar sonrası adeta başka biri olan ve "Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle ‘yüz nakli yaptırdım’ diyebilirim" diye konuşan Saraçoğlu düzgün fiziğiyle verdiği mayolu pozu ile görenleri mest etti. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun mayolu fotoğrafı...

TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda'da jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Geçirdiği estetik ameliyatlarla gündem olan ve "Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle ‘yüz nakli yaptırdım’ diyebilirim" ifadelerini kullanan Saraçoğlu, Instagram'da kusursuz fiziği ile sık sık paylaşım yapıyor.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU MAYOLU FOTOĞRAFI İLE GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyeleri arasında yer alan Gülşah Saraçoğlu Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.
Siyah mayosu ve kombinlediği şapkası ile oldukça şık görünen Saraçoğlu görenleri mest etti.
Katıldığı bir programda, yaptırdığı estetiklere ilişkin konuşan Saraçoğlu, "Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle ‘yüz nakli yaptırdım’ diyebilirim" demişti.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?
1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu 39 yaşındadır. Moda sektörüne Dilek Hanif'in asistanı olarak adım atan Saraçoğlu, ünlülere hazırladığı tasarımları ile adını duyurmayı başardı.
Mart 2016'da 80 kilo alan Saraçoğlu mide ameliyatı oldu v 8 ayda 27 kilo vererek 53 kilo oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu
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