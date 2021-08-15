Kim der ki 40’ına merdiven dayamış! Gülşah Saraçoğlu mayolu pozlarıyla mest ediyor…

TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda'da jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Geçirdiği estetik ameliyatlarla gündem olan ve "Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle ‘yüz nakli yaptırdım’ diyebilirim" ifadelerini kullanan Saraçoğlu, Instagram'da kusursuz fiziği ile sık sık paylaşım yapıyor.