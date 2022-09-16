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Kim Jong-un'un en yakınında! 'Gizemli kadın' merak konusu oldu... Dünya medyası onun peşinde

16.09.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en 'kapalı kutu' ülkelerinden olan ve demir yumrukla yönetilen Kuzey Kore'den son gelen görüntüler merak uyandırdı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son dönemde yanında sıklıkla görünen 'gizemli kadın'ın kimliği sırrını koruyor. Sade koyu bir takım elbise tercih eden ve el çantasıtyla birlikte sürekli Kim Jong-un'la aynı kareye giren 'gizemli kadını' dünya medyasında da geniş yer buldu.

Kuzey Kore'de son dönemde Kim Jong-un'un yanında görülen 'gizemli kadın' merak konusu oldu. Birçok farklı törende ortaya çıkan ve Kim Jong-un'la aynı karede gözüken 'gizemli kadın', geçen hafta ise, büyük bir açıkhava konserinde Kim'in yanındaydı. Kuzey Kore liderinin nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğini açıkladığı parlamento konuşması sırasında ise, klasör taşırken kadrajdaydı.

KUZEY KORE'DEKİ 'GİZEMLİ KADIN'IN SIRRI

HER FOTOĞRAF KARESİ KONTROL EDİLİYOR

HER FOTOĞRAF KARESİ KONTROL EDİLİYOR
The Guardian gazetesinin haberine göre, resmi televizyon, resmi haber ajansı ve resmi gazetelerin dışında hiçbir yayın organının bulunmadığı Kuzey Kore'de, Pyongyang yönetimi medyaya yansıyan her fotoğraf ya da video görüntüsünü kontrol ediyor. 'Gizemli kadın' ise, aylardır dünyaya servis edilen görüntü ve fotoğraflarda kimi zaman Kim Jong-un'un yanında kimi zaman da arka planda yer aldı.

7 AYDIR KİMLİĞİ SIRRINI KORUDU

7 AYDIR KİMLİĞİ SIRRINI KORUDU
İlk fark edildiği zaman, takvimler Şubat ayını gösteriyordu. Geride kalan yedi ayda kimliği bilinmeyen kadının resmi medyaya yansıması, ABD merkezli internet sitesi NK News tarafından aralıksız izlendi. NK News, 'gizemli kadın'ın yanından ayırmadığı çantasında muhtemelen Kim Jong-un'un telefonunu, sigarasını ya da ilaçlarını taşıyor olabileceğini aktarıyor.

KİM'İN ÜVEY KARDEŞİ Mİ?

KİM'İN ÜVEY KARDEŞİ Mİ?
30 ila 40 yaşları arasında gösteren kadının, halihazırda 38 yaşında olan Kim'in iki üvey kız kardeşinden biri olduğu tahmin ediliyor. Kuzey Kore liderinin 1970'lerde doğan; adları Kim Sol-song ve Kim Chun-song olan en az iki üvey kız kardeşi olduğu biliniyor.
NK News'e göre, Kim'in yanında boy gösteren yeni yardımcısı, büyük üvey kardeş Kim Sol-song. Küçük üvey kardeş Kim Chun-song hakkında ise çok az şey biliniyor.

Kim hanedanlığı, Kuzey Kore'yi kurulduğu 1948 yılından bu yana yönetiyor. 'Ebedi lider' Kim Il-sung, Kuzey Kore'nin kurucu lideri ve Kim'in dedesi. 1994'te iktidara gelen Kim'in babası Kim Jong-il ise, kalp krizinden 2011'de öldü.

TEK KADIN FİGÜR

TEK KADIN FİGÜR
Henüz 27 yaşındayken Kuzey Kore'yi yönetmeye başlayan 'çılgın lider' Kim Jong-un, dedesi ve babasının aksine birkaç kadını resmi ya da gayr-ı resmi güçlü pozisyonlara atadı.

34 yaşındaki kız kardeşi Kim Yo-jong, son yıllarda Kuzey Kore ve dünya medyasının gözdesi. Ülkenin 74 yıllık tarihinde en önemli ve en güçlü kadın figür olan Kim Yo-Jong'a Kuzey Kore'nin 'Ivanka Trump'ı' lakabı takıldı, ağabeyinin sırdaşı ve babasının prensesi olarak tanımlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong-un
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