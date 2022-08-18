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'Kimse dokunmasın' dedi! 36 yıldır yolun 2 metre altındaki garajda bekletiliyor: Mirasını alalım diye düşünmedik

18.08.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de eşinden kalan aracı 36 yıl garajda saklı tutan ve 4 yıl önce hayatını kaybeden Fediye Köksal yol çalışmasında bile otomobilin garajdan çıkmasına izin vermedi. Yol seviyesinin 2 metre altında kalan otomobil görenleri şaşırtırken Zülküf Köksal'ın yeğeni Kemal Akın, “Zülküf amcamızın çocuğu yoktu, araba yeğenlerine kaldı. Fakat yeğenleri de mirasını alalım, bölelim diye hiç uğraşmadı. Otomobil yıllarca burada bu şekilde kaldı” ifadelerini kullandı.

Artvin’de 4 yıl önce hayatını kaybeden Fediye Köksal, eşinin hatırası otomobili 36 yıl evinin yan tarafında bulunan garajda kilitli tuttu. Fediye Köksal, 1986 yılında hayatını kaybeden eşi Zülküf Köksal’ın gözü gibi baktığı 1976 model Renault marka otomobili eşinin ölümünün ardından garajdan çıkmasına hiçbir şekilde izin vermedi.

Zamanla yol yükselince otomobil yolun 2 metre altında kaldı. Buna rağmen otomobilin çıkmasına izin vermeyen Köksal, eşinin son hatırası olan otomobili 36 yıl bu şekilde korudu.

OTOMOBİLİ DEDELERİNİN HATIRASI OLARAK KORUMAYI PLANLIYORLAR

Fediye Köksal’ın hayatını kaybetmesiyle yakınları otomobili hatıra olarak korumayı planlıyor. Görenler otomobilin yolun altına nasıl indiğini merak ederken, otomobilin hikayesi duygulandırıyor.
Merkeze bağlı Dere Mahallesi Ömer Çavuş Sokak'ta bulunan 1976 model ve 65 bin kilometredeki otomobili Zülküf Köksal’ın sadece 10 yıl kullanma imkanı bulduğu da öğrenildi. Zülküf Köksal 1986 yılında yeğeninin düğünde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybedince o günden sonra otomobil garajdan çıkartılmadı. Zülküf Köksal’ın yeğeni Yaşar ve eşi Kemal Akın yıllar sonra garajın kapılarını açınca eski günler yeniden yad edildi.
Yaşar Akın, “Amcam arabasına çok düşkündü. İyi bir şofördü. Buradan geçerken hep duygulanıyorum. Güzel bir düğünde hayatını kaybetti. Arabaya dokununca o günler hafızamda tekrar canlandı. Küçükken amcam bizi arabasıyla gezdirirdi. Bu garaj, bu otomobil amcamın hatırası olarak burada kalacak” dedi.

''OTOMOBİL YILLARCA BURADA BU ŞEKİLDE KALDI''

''OTOMOBİL YILLARCA BURADA BU ŞEKİLDE KALDI''
Kemal Akın ise, “Zülküf amcamızın çocuğu yoktu, araba yeğenlerine kaldı. Fakat yeğenleri de mirasını alalım, bölelim diye hiç uğraşmadı. Otomobil yıllarca burada bu şekilde kaldı” diye konuştu.
Torunu Ali Haydar ise, “Ben dedemi hiç göremedim. Bu arabayı burada görünce sordum nasıl gelmiş bu araba buraya diye, zamanında araba buraya park edilmiş, babaannem hiç kimsenin kullanmasına izin vermemiş. Hiç kimse dokunmayacak demiş, araba orada kalmış. Yol yapılacak demişler, arabayı kaldırın demişler, babaannem izin vermemiş, kalsın burada demiş” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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