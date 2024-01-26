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    4. Kış aylarında metabolizmayı hızlandıracak beslenme uyarıları! Cayır cayır yağ yaktıracak öneriler

    Kış aylarında metabolizmayı hızlandıracak beslenme uyarıları! Cayır cayır yağ yaktıracak öneriler

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.01.2024 16:08 | Son Güncelleme:
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    Proteinler (et, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagiller), yağlı tohumlar (badem, kabak çekirdeği, fındık), acı biber, kahve, yeşil çay, zencefil, kakao, sirke ve tarçın gibi gıdaların metabolizma hızını az da olsa artırmaya yardımcı olabileceğini ifade eden Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, “Ancak bu gıdaları daha çok tüketmek kilo vereceğinizi garanti etmez. Bu besinler, düzenli egzersizle birlikte kilo kaybını teşvik etmek için dengeli bir diyetin tamamlayıcısı olarak görülmelidir” dedi.

    Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, kış aylarında metabolizmayı hızlandıracak tavsiyelerde bulundu. Metabolizmanın ne olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Köleoğlu, “Metabolizma, vücutta yaşamı ve normal işleyişi sağlayan, sürekli devam eden sayısız kimyasal süreci ifade eder. Basitçe söylemek gerekirse; metabolizma, vücudunuzun enerji harcadığı ve kalori yaktığı süreci ifade eder” diye konuştu.

    TEMEL VÜCUT FONKSİYONLARI İÇİN SÜREKLİ ENERJİ SAĞLAR

    TEMEL VÜCUT FONKSİYONLARI İÇİN SÜREKLİ ENERJİ SAĞLAR

    Vücudumuz için metabolizmanın önemine değinen Uzm. Dyt. Köleoğlu, “Vücudumuz dinlenirken bile metabolizmamız asla durmaz. Nefes alış-verişi, kan dolaşımı, sindirim, hücrelerin onarılması, hormonların yönetimi ve vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi temel vücut fonksiyonları için sürekli olarak enerji sağlar. Vücudunuzun bu işlevleri sürdürebilmesi için minimum sayıda kaloriye ihtiyacı vardır. Yaş, cinsiyet, kas kütlesi ve fiziksel aktivite gibi faktörler metabolizmayı etkilemektedir” şeklinde konuştu.

    PROTEİNDEN ZENGİN BESİNLER TÜKETİLEBİLİR

    PROTEİNDEN ZENGİN BESİNLER TÜKETİLEBİLİR

    Metabolizma hızını artıracak besinlerden bahseden Uzm. Dyt. Köleoğlu, şu bilgileri paylaştı:

    “Bazı gıdalar metabolizma hızınızı çok azda olsa artırmaya yardımcı olabilir. Ancak bu gıdaları daha çok tüketmek kilo vereceğinizi garanti etmez. Bu besinler düzenli egzersizle birlikte kilo kaybını teşvik etmek için dengeli bir diyetin tamamlayıcısı olarak görülmelidir.”

    Uzm. Dyt. Köleoğlu, metabolizmayı hızlandıracak besinlerden bazılarını şu şekilde sıraladı:

    “Proteinden zengin besinler (et, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagiller), Yağlı tohumlar (badem, kabak çekirdeği, fındık), Acı biber, Kahve, Yeşil çay, Zencefil, Kakao, Sirke, Tarçın.” Uzm. Dyt. Köleoğlu, bu besinlerin yanında yeterli miktarda su tüketmek, kaliteli bir uyku düzeni ve olabildiğince stresten uzak durmanın da metabolizma için faydalı olacağını belirtti.

    KİLO ALMANIZI ENGELLEYECEK ÖNERİLER

    KİLO ALMANIZI ENGELLEYECEK ÖNERİLER

    Kışın kilo almamak için neler yapılabileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Köleoğlu, “Kilo almamızdaki en büyük nedenlerden birisi hareketin azalmasıdır. Kış aylarının gelmesiyle daha çok evde olma eğiliminde oluruz. Gece süresindeki artış ile oturma ve uyuma süremiz artar ve fiziksel aktivitemiz azalır. Bu nedenle kendimizi biraz zorlayarak kış aylarında da fiziksel aktivitemizi artırmaya odaklanmalıyız” dedi.

    SU SAĞLIĞIMIZ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR

    SU SAĞLIĞIMIZ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR

    Uzm. Dyt. Köleoğlu, "Kış aylarında susama hissi azalır ve ısınmak için sıcak içeceklere daha çok yönelim olduğu için su içmeyi ihmal ediyor olabilirsiniz. Fakat metabolizmamızın iyi çalışması ve yağ yakımının hızlanması için vücudumuzun suya ihtiyacı vardır. Mutlaka su tüketiminizi gözden geçirmelisiniz. Su besin maddelerinin hücrelere taşınması, vücuttan atıkların uzaklaştırılması, eklem ve organların korunması, vücut sıcaklığının korunması gibi vücudumuzun birçok fonksiyonunda anahtar rol oynar. İhtiyacınız olan su miktarı, yaşadığınız çevreye ve iklime, fiziksel olarak ne kadar aktif olduğunuza, herhangi bir hastalık, rahatsızlık veya başka bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığınıza bağlı olarak değişiklik göstermektedir” dedi.

    AŞIRI YEME İSTEĞİ ARTABİLİR

    AŞIRI YEME İSTEĞİ ARTABİLİR

    Aşırı yeme isteğinin kış aylarında daha fazla görüldüğünü belirten Uzm. Dyt. Köleoğlu, “Havaların erken kararması, güneşin yerini yağmur ve karın alması, ayrıca soğukların giderek artması sonucu halsizlik, isteksizlik ve mutsuzluk sonucu aşırı yeme atakları bu aylarda daha fazla gözlemlenir. Kilo almamak için az az ve sık sık yiyerek açlığınızı kontrol altına alabilirsiniz. Kış aylarında evde geçirilen zaman uzayıp, güneşi daha az görünce kendimizi daha mutsuz, yorgun ve depresif hissedebiliyoruz. Hayat şartları zorlaştığında vücudumuz kendini koruma moduna alır ve kortizol adını verdiğimiz stres hormonunu daha fazla salgılar. Bu da iştahımızı kontrol etmeyi zorlaştırır. Stres seviyenizi azaltmaya yardımcı olacak şeyleri daha çok yapmaya özen gösterin ve mutlaka kendinize vakit ayırın” ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    metabolizma beslenme kış ayları eo
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