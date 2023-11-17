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Kış uykusuna bile yatmamışlar! 'Böcek Profesörü' "devam ediyorlar" diyerek uyardı... Evlerinizdeki su birikintilerine dikkat

17.11.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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Kasım başında kış uykusuna geçmesi ve ilerleyen günlerde de soğuktan etkilenip ölmesi gereken sivrisineklerin, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte kış uykusuna dahi geçmedikleri ortaya çıktı. 'Böcek Profesörü' olarak bilinen Prof. Dr. Hüseyin Çetin bu durumun gelecek bahar ve yaz dönemi için sıkıntı olacağına işaret ederek, "Hala kan emmeye ve yumurtlamaya devam ediyorlar. Bu da gelecek yılın sıkıntılı geçeceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

İklim değişikliği hayvanların yaşam şekillerini de değiştirmeye başladı. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğun görülen sivrisinek popülasyonu, kış aylarında da etkisini sürdürmeye devam etti. Uzmanlar buna sebep olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini gösterirken, kasım ayı başında kış uykusuna yatması gereken sivrisineklerin uyumadığı, özellikle kıyı kesimlerde herhangi bir soğuk hava dalgası oluşmadığından dolayı da sivrisineklerin ölmediği ortaya çıktı.

Günün önemli manşetleri

'BÖCEK PROFESÖRÜ'NDEN 'SİVRİSİNEK' UYARISI

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, iklim değişikliği nedeniyle sivrisinek popülasyonunun arttığını söyledi.

"HALA KAN EMMEYE VE YUMURTLAMAYA DEVAM EDİYORLAR"

"HALA KAN EMMEYE VE YUMURTLAMAYA DEVAM EDİYORLAR"
Sıcaklık ortalamaların geçmiş yıllarla kıyaslandığında belirgin derecede daha sıcak olduğuna işaret eden Çetin şöyle konuştu:"Normal şartlarda sivrisineklerin kışın uykuya geçmesi veya soğuktan etkilenip ölmeleri gerekiyordu. Bu sivrisinekler soğuk olmadığı için maalesef ölmüyorlar. Hala kan emmeye ve yumurtlamaya devam ediyorlar. Bu da gelecek yılın sıkıntılı geçeceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

"NORMALDE KASIM AYI BAŞINDA SİVRİSİNEKLERİN UYKUYA YATMASI GEREKİYORDU"

"NORMALDE KASIM AYI BAŞINDA SİVRİSİNEKLERİN UYKUYA YATMASI GEREKİYORDU"
Bu sene de geçen yılkine benzer dönemde bir kış geçirirsek ve mayıs ile haziranda yağışlı bir dönem geçirirsek sivrisinekle baya uğraşacağız gibi gözüküyor. Normalde kasım ayı başında sivrisineklerin uykuya yatması gerekiyordu. Ancak son 25 gün içerisinde kış uykusuna yatmayan bu hayvanlar, tekrar insanlara saldırdılar ve kan emdiler, ardından yumurtladılar. Bu da kışa giren popülasyonlarının sayıca artmasına sebep oldu.
Baharda daha fazla sinek hayatta kalacak. Bahar aylarında yoğun bir popülasyonla başlayacaklar"

EVLERİNİZDEKİ SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT

EVLERİNİZDEKİ SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT
Bu yüzden kış ayında sivrisinekle aralıksız mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, belediyenin mücadelesinin yeterli olmayacağını, bu konuda vatandaşa da büyük görev düştüğünü kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek
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