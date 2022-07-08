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Kısa, uzun, resimli ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! Birbirinden farklı ve anlamlı, resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

08.07.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı mesajları, bayram yaklaşırken merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Bayramı sevdiklerinden uzakta geçirecek olanların özellikle araştırdığı bayram mesajları birçok insan tarafından sosyal medya hesaplarında veya kısa mesaj olarak paylaşılmakta. En güzel, resimli, farklı bayram mesajları paylaşarak sevdiklerinizin bayramını tebrik edebilirsiniz. İşte 2022 en güncel bayram mesajları, Kurban Bayramı’nda atılacak bayram mesajları…

Kurban Bayramı gelmeden önce en güzel ve en farklı bayram mesajınızı hazırlayıp, bayram günü Twitter, Instagram, Facebook, Telegram gibi sosyal medya hesaplarınızda veya kısa mesaj şeklinde sevdiklerinizle paylaşıp, bayramlarına güzellik kutlayabilirsiniz. 9 Temmuz Cumartesi günü Kurban Bayramı mesajı paylaşmak isteyen birçok vatandaşın sorguladığı bayram mesajları hazırladık. En güncel, en anlamlı bayram mesajları 2022!

RESİMLİ VE ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI!

-Sağlık, sıhhat ve huzur sizinle olsun. Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu bayramlar dilerim! -Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız mübarek olsun! -Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Sağlıklı, huzur dolu bayramlar dilerim! Kurban Bayramınız mübarek olsun...
-Kurban Bayramı'nda çaldığın kapıdan bakma, bir elinle vereceğini öteki elinle tutma... Kurbanlık hayrınız kabul; Bayramınız mübarek olsun! -Bugün bayram, sevin sevilelim. Bugün bayram, gülün gülüverelim. Bugün bayram, en güzel giysilerimizi giyelim. Bugün bayram, kalkın sevdiklerimize gidelim! Bayramınız kutlu olsun...
-Yüreklerin kavuştuğu, dargınların barıştığı, zordakilerin ferahladığı nice bayramlar olsun; Kurban Bayramı'nız kutlu olsun!
-Kavurmalar sıcak sıcak, tatlılar da yutulacak! Kurban Bayramını'nın tadı, işte böyle çıkacak! Kurban Bayramı'nız kutlu olsun! -Baklavalar dizi dizi, kurbanlıklar bekler bizi. Bayram geldi mi zilimizi, çalar çocuklar mini mini! Bayramınız mübarek olsun...
-Küslerin barıştığı, ellerin tutuştuğu, yüzlerin gülüştüğü nice bayramlar olsun... Sohbetimiz daim olsun... İyi Bayramlar! -Allah'a şükürler olsun ki seni doyurmadı mı? Sofranı bereketlendirmedi mi? Kurban Bayramı'nda uzanan her el gök yüzünden bir işaret olsun... Bayramın mübarek olsun....
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