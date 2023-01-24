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Kışın yaşanan en büyük sağlık sorunu: Eksikliği diyabete yol açıyor! En yüksek D vitamini içeren gıdalar

24.01.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D vitamini vücudumuz için en önemli olan vitaminler arasında yer alıyor. D vitamini eksikliği çok ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Yazın güneş ışınları sayesinde fazla D vitamini eksikliği yaşanmasa da kış aylarında artan D vitamini eksikliği sağlığı tehdit ediyor. Ancak D vitamini içeren besinler ile bu sorunu çözebilirsiniz.

Her yıl giderek artış gösteren diyabet hastalığı yaşamın tamamen değişmesine neden oluyor. Diyabet hastaları hayatları boyunca beslenmesine ve yaşam alışkanlıklarına dikkat etmek zorunda kalıyor. Diyabetin etkilerini azaltmak için diyabete neden olan yiyeceklerden ve çeşitli etkenlerden uzak durmak gerekiyor. Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, kilolarına bakılmaksızın, daha düşük D vitamini seviyesi olan hastaların diyabete daha yatkın oldukları saptandı.

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D vitamini eksikliği diyabetin yanı sıra çocuklarda raşitizm hastalığına yetişkinlerde ise kemik erimelerine, kas güçsüzlüğüne neden olabiliyor.

BİR GÜNDE NE KADAR D VİTAMİNİ ALINMALI?

Dr Manickam, ideal olarak yetişkinlerin günde 600 ünite D3 vitaminine ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Vejetaryen olmayanlara balık, vejeteryanlara da mantar tüketmelerini tavsiye ediyor. Cildi güneşin ultraviyole ışınlarına maruz bırakarak vücudun kendi oluşturabileceği bir besin maddesi olan uzman, günde iki kez 30 dakika boyunca güneş kremi sürmeden sırt, bacak, yüz ve kolların güneşe maruz bırakılmasını tavsiye etti.

D VİTAMİNİ ANİ ŞEKER YÜKSELMESİNİ ÖNLÜYOR

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Dr Manickam, D vitamininin vücuttaki insülin yollarının sayısını artırdığını ve bu sayede hücrelerin karbonhidratları ve şekeri daha iyi emmesini sağlayarak kan şekerindeki ani yükselmeleri önlediğini açıkladı.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

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Besin ve D vitamini eksikliğinin düşük seviyeleri aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

  • Depresyon
  • Tükenmişlik
  • Yeterince uyku alamamak
  • Kas Güçsüzlüğü
  • Kemik ağrısı
  • Saç kaybı
  • İştah kaybı
  • Çok sık hastalanmak

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

MANTAR

MANTAR

Mantarlar UV ışınlarına maruz kaldıklarında D vitamini üretirler. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre mantarlar, hayvansal olmayan tek yeterli D vitamini kaynağıdır. Mantarların, D vitamininin kan seviyelerini artırmaya yardımcı olan D2 vitamini ürettikleri bilinmektedir. Bu nedenle, D vitamini eksikliğine karşı mantar tüketebilirsiniz.

YUMURTA SARISI

YUMURTA SARISI

Güne iki yumurta ile başlayan insanlar, güne doğru beslenerek başlıyorlar. Araştırmalar, bütün yumurtaların 37 IU D vitamini içerdiğini ve bu da onları iyi bir kaynak yaptığını bulmuştur. Sadece D vitamini değil, yumurta da gün boyu enerjik hissetmenizi sağlamak için harika bir sağlıklı yağ ve protein kaynağıdır.

GÜÇLENDİRİLMİŞ GIDALAR

GÜÇLENDİRİLMİŞ GIDALAR

Güçlendirilmiş gıda, gıda ve diyet takviyelerinin bir kombinasyonudur. Doğal D vitamini kaynakları sınırlı olduğundan, bazı gıda ürünleri bu besin maddesi ile takviye edilmektedir. Güçlendirilmiş gıdalardaki D vitamini seviyeleri diğer gıda kaynaklarındaki kadar yüksek olmasa da vücudunuzdaki toplam vitamin miktarına katkıda bulunur. Bu nedenle, bir sonraki alışverişinizde satın aldığınız ürünlerin etiketlerini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

MORİNA BALIĞI KARACİĞER YAĞI

MORİNA BALIĞI KARACİĞER YAĞI

En sık kullanılan takviyelerden biri olan Morina balığı karaciğeri yağı, balık yemeyi sevmeyen kişiler için iyi bir seçenektir. Kalbiniz için iyi olan ve vücuttaki iltihabı azaltan omega-3 yağ asitleri de yüksektir. Ancak, sorunlara yol açabileceğinden bu takviyeyi aşırı tüketmediğinizden emin olun.

YAĞLI BALIKLAR

YAĞLI BALIKLAR

Ton balığı, uskumru ve somon gibi balık çeşitleri iyi birer D vitamini kaynaklarıdır. Araştırmalar, günlük D vitamini seviyenizi karşılamaya yaklaşmanız için bir porsiyon yağlı balığın yeterli olduğunu göstermiştir.

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