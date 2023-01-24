Kışın yaşanan en büyük sağlık sorunu: Eksikliği diyabete yol açıyor! En yüksek D vitamini içeren gıdalar

Her yıl giderek artış gösteren diyabet hastalığı yaşamın tamamen değişmesine neden oluyor. Diyabet hastaları hayatları boyunca beslenmesine ve yaşam alışkanlıklarına dikkat etmek zorunda kalıyor. Diyabetin etkilerini azaltmak için diyabete neden olan yiyeceklerden ve çeşitli etkenlerden uzak durmak gerekiyor. Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, kilolarına bakılmaksızın, daha düşük D vitamini seviyesi olan hastaların diyabete daha yatkın oldukları saptandı.

D vitamini eksikliği diyabetin yanı sıra çocuklarda raşitizm hastalığına yetişkinlerde ise kemik erimelerine, kas güçsüzlüğüne neden olabiliyor.

BİR GÜNDE NE KADAR D VİTAMİNİ ALINMALI?

Dr Manickam, ideal olarak yetişkinlerin günde 600 ünite D3 vitaminine ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Vejetaryen olmayanlara balık, vejeteryanlara da mantar tüketmelerini tavsiye ediyor. Cildi güneşin ultraviyole ışınlarına maruz bırakarak vücudun kendi oluşturabileceği bir besin maddesi olan uzman, günde iki kez 30 dakika boyunca güneş kremi sürmeden sırt, bacak, yüz ve kolların güneşe maruz bırakılmasını tavsiye etti.

D VİTAMİNİ ANİ ŞEKER YÜKSELMESİNİ ÖNLÜYOR

Dr Manickam, D vitamininin vücuttaki insülin yollarının sayısını artırdığını ve bu sayede hücrelerin karbonhidratları ve şekeri daha iyi emmesini sağlayarak kan şekerindeki ani yükselmeleri önlediğini açıkladı.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Besin ve D vitamini eksikliğinin düşük seviyeleri aşağıdaki belirtilere neden olabilir: