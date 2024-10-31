Kıskançlık krizine girip eski sevgilisinin yeni sevgilisini vurdu! Belinden çıkardığı silahla 3 el ateş etti

Edinilen bilgiye göre Adem İ. ile A.K. isimli kadın bir süre gönül ilişkisi yaşadı. Adem İ. ile A.K. bir süre sonra ayrıldı. A.K. aradan geçen zamanın ardından Emrah O. ile ilişki yaşamaya başladı. Durumu hazmedemeyen eski sevgili Adem İ. sokakta gördüğü Emrah O.'ya belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.