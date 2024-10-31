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Kıskançlık krizine girip eski sevgilisinin yeni sevgilisini vurdu! Belinden çıkardığı silahla 3 el ateş etti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.10.2024 13:29
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Kıskançlık krizine girdi, eski sevgilisinin yeni sevgilisini bıçakladı! Durumu hazmedemeyen eski sevgili, belinden çıkardığı silahla üç el ateş etti. Vurulan Emrah O. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Adem İ. ise kaçmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından yakalandı.

Fatih Aksaray ilçesinde meydana gelen olay, dün saat 18.00 sıralarında gerçekleşti.

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Edinilen bilgiye göre Adem İ. ile A.K. isimli kadın bir süre gönül ilişkisi yaşadı. Adem İ. ile A.K. bir süre sonra ayrıldı. A.K. aradan geçen zamanın ardından Emrah O. ile ilişki yaşamaya başladı. Durumu hazmedemeyen eski sevgili Adem İ. sokakta gördüğü Emrah O.'ya belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.

BİRÇOK YERİNDEN YARALANDI

BİRÇOK YERİNDEN YARALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Adem İ. kaçmaya çalıştığı sırada, olay yerinde bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah O.'yu ambulansla hastaneye kaldırırken, Adem İ. ise polis merkezine götürüldü. Adem İ.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"3 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

"3 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Görgü tanıklarından çevrede esnaflık yapan Muhammet Emin Tekin, "İlk başta bir tartışma sesi duyduk ardından da 3 el silah sesi geldi. Biz de korkudan dışarı çıkamadık. Sadece silah sesini duyduk. Polisler de zaten suçluyu hemen yakalamış. Olayı tam göremedik" diye konuştu. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Fatih silah eski sevgili
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