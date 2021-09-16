Kısmetse Olur yarışmacılarının değişimlerini görünce şaşkınlıktan küçük dilinizi yutacaksınız

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümü olay olan Kısmetse Olur yarışması, RTÜK kuralları nedeniyle kaldırılmış, daha sonra da internette kısa bir süre devam etmişti. Yarışmacılar öyle bir değişim geçirmiş ki görünce şaşkınlıktan küçük dilinizi yutacaksınız. İşte Kısmetse Olur yarışmacılarının büyük değişimleri…

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARININ DEĞİŞİMLERİ

Kavgaların, entrikaların bitmediği Kısmetse Olur yarışması, televizyondan kaldırıldıktan sonra kısa bir süre de internette devam etti. Yarışmacıların birbirlerine girdiği videolar sosyal medyayı kasıp kavurdu. Program bittikten sonra ise yarışmacılar büyük değişimler geçirdi.