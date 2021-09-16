Kısmetse Olur yarışmacılarının değişimlerini görünce şaşkınlıktan küçük dilinizi yutacaksınız

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümü olay olan Kısmetse Olur yarışması, RTÜK kuralları nedeniyle kaldırılmış, daha sonra da internette kısa bir süre devam etmişti. Yarışmacılar öyle bir değişim geçirmiş ki görünce şaşkınlıktan küçük dilinizi yutacaksınız. İşte Kısmetse Olur yarışmacılarının büyük değişimleri…
KISMETSE OLUR YARIŞMACILARININ DEĞİŞİMLERİ
Kavgaların, entrikaların bitmediği Kısmetse Olur yarışması, televizyondan kaldırıldıktan sonra kısa bir süre de internette devam etti. Yarışmacıların birbirlerine girdiği videolar sosyal medyayı kasıp kavurdu. Program bittikten sonra ise yarışmacılar büyük değişimler geçirdi.
İşte Kısmetse Olur yarışmacılarının son halleri…
MELİS BUSE BETKAYAN
Yarışmada adından sıkça söz ettiren Melis Buse değişimiyle şaşırttı. Burnunu yaptıran eski yarışmacı, dudaklarına botoks, kaşlarına da kaldırtma işlemi uygulattığı iddia edildi.
AYCAN VARIŞ
Yarışmada adından sıkça söz ettiren bir diğer isim olan Aycan şimdilerde bambaşja biri oldu. İşte Aycan’ın son hali…
CEYDA KIRICI
Kısmetse Olur'un ardından Esra Erol'un sunduğu evlilik programına katılan Ceyda da aradığı aşkı Esra Erol'da bulmuştu. Değişimi ise şaşırttı. Hem burun estetiği hem de çene operasyonu geçiren Ceyda, resmen 10 yaş gençleşmiş.
HAZAL ATABEK
Yarışmadaki halinden eser kalmayan Hazal Atabek, kısacık kestirdiği saçlarıyla tanınmakta güçlük çekilen bir diğer isim oldu.
ADNAN KIZILTAŞ
Melis Buse gibi Adnan Kızıltaş da burnunu yaptırdı. Değişimi bir yana tarzını da değiştirdi.
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