Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi: "Amerikalı olsaydın Brad senden imza isterdi"

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı ve çok konuşulan paylaşımı...
KIVANÇ TATLITUĞ'UN BRAD PİTT BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI!
Yönetmen Uluç Bayraktar uzun bir süredir aşk yaşadığı Alara Hamamcıoğlu ile önceki hafta sonu nikah masasına oturmuştu.
İkilinin bu özel gününde pek çok ünlü isim de törene katıldı ve çifti yalnız bırakmadı.
Düğün töreninin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu.
YENİ İMAJIYLA KONUŞULDU!
Tatlıtuğ özellikle yeni imajıyla sosyal medyada da epey konuşuldu.
BRAD PİTT'E BENZETİLDİ!
Saçlarını uzun şekilde kullanan Tatlıtuğ, yeni tarzıyla Brad Pitt'e benzetildi. Tatlıtuğ, düğüne moda tasarımcısı eşi Başak Dizer ile beraber katıldı.
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