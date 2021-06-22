Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi: "Amerikalı olsaydın Brad senden imza isterdi"

İşte Kıvanç Tatlıtuğ 'un yeni imajı ve çok konuşulan paylaşımı...

Yönetmen Uluç Bayraktar uzun bir süredir aşk yaşadığı Alara Hamamcıoğlu ile önceki hafta sonu nikah masasına oturmuştu.

İkilinin bu özel gününde pek çok ünlü isim de törene katıldı ve çifti yalnız bırakmadı.