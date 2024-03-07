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Kıyafetsiz sokağa çıkan çifti görenler ne yapacağını şaşırdı! "Olayı tüm çıplaklığıyla tartışıyorlar"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.03.2024 11:17
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Her gün her hatta saat değişen sosyal medyanın gündemini bu kez bir çift belirledi. Ne altlarında ne üstlerinde hiç kıyafet olmayan çift Ankara'da sokağa çıkarak tartışmaya başladı. Neden böyle bir şey yaptıkları henüz bilinmeyen çifti görenler ise telefonlarına sarılarak çifti izledi.

Ankara Batıkent'te akılalmaz anlar yaşandı. Bir kadın ile bir erkek çırılçıplak bir şekilde sokağa çıktı. Hareretli şekilde tartışan çiftin ne yapmak istediği ise kimse tarafından anlaşılmadı.


ChefGPT

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çift sokakta tartışırken yoldan geçenlerden kimi yolunu değiştirdi, kimisi gülerek izledi. Durumu uzaktan görenler ise o anları kameraya almayı seçti.

Görüntüleri kimin çektiği belli olmayın olay, sosyal medyada kendine geniş bir yer buldu. Kullanıcıların kendilerini yorum yapmaktan alamadığı anlar için şu paylaşımlar yapıldı;

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Anahtar Kelimeler:
Ankara çıplak
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