Kıyafetsiz sokağa çıkan çifti görenler ne yapacağını şaşırdı! "Olayı tüm çıplaklığıyla tartışıyorlar"

Ankara Batıkent'te akılalmaz anlar yaşandı. Bir kadın ile bir erkek çırılçıplak bir şekilde sokağa çıktı. Hareretli şekilde tartışan çiftin ne yapmak istediği ise kimse tarafından anlaşılmadı.
Çift sokakta tartışırken yoldan geçenlerden kimi yolunu değiştirdi, kimisi gülerek izledi. Durumu uzaktan görenler ise o anları kameraya almayı seçti.
Görüntüleri kimin çektiği belli olmayın olay, sosyal medyada kendine geniş bir yer buldu. Kullanıcıların kendilerini yorum yapmaktan alamadığı anlar için şu paylaşımlar yapıldı;