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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak 45 kilo vermişti... Eşi Ayşe Şenocak zayıflama sırrını açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak 45 kilo vermişti... Eşi Ayşe Şenocak zayıflama sırrını açıkladı

17.01.2024 09:52 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti'ne Ertuğrul rolüyle Kayra Şenocak dahil olmuştu. Oyuncu başarılı performansının yanı sıra verdiği kilolarla da dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu Kayra Şenocak, eşiyle beraber Lohusa filminin galasına katıldı. 131 kilodan 86 kiloya düşen Şenocak, 45 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.

Merakla beklenen Lohusa filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirilmişti. Galaya ünlü akını olmuştu. Galaya katılanlardan biri de ünlü oyuncu Kayra Şenocak oldu. Oyuncu eşiyle galaya katıldı.

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NASIL 45 KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisine yeni sezonda Ertuğrul rolüyle Kayra Şenocak dahil olmuştu. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim 131 kilodan 86 kiloya nasıl düştüğünü açıkladı.


1,5 yıl gibi bir sürede 45 kilo veren ünlü oyuncu Kayra Şenocak'ın sırrının ne olduğu merak ediliyordu. Ünlü oyuncu eşi Ayşe Şenocak'la Lohusa filminin galasında görüntülendi. Ve oyuncuya nasıl kilo verildiği soruldu.

Şenocak, "O benim eşimin sayesinde oldu aslında" cevabını verdi.  Sonra oyuncunun nasıl kılo verdiği eşine soruldu. Oyuncunun eşi "Yani aslında formülü diyet ve spor herkes ameliyat olduğunu düşünüyor. Ama öyle bir şey yok" dedi.

Şenocak daha önce verdiği kilolarla ilgili açıklama yapmıştı. Oyuncu, 'Eşim sayesinde kilo verdim. Tamamen diyet ve sporla verdim. 45 kilo gitti. Ameliyat ve operasyon yok. Sporu da seven biri değilim. 131 kiloya kadar çıkmıştım. Kendimi o şekilde görmek istemedim" demişti.

Oyuncu ayrıca, "Bu işi yapmak istiyorsam o şekilde görünmemem gerekiyordu. Ameliyata harcanacak o parayı spor salonuna ve diyete harcadıklarında daha uzun vadeli gidiyor… Ameliyat olup yeniden kilo alanları duyuyoruz. O süreçte eşim kabak yemeği yaptı. Sebze ağırlıklı beslendim. Bu süreçte ben değil eşim yıprandı' şeklinde bir açıklama da yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayra Şenocak Oyuncu ünlü oyuncu
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