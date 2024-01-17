Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak 45 kilo vermişti... Eşi Ayşe Şenocak zayıflama sırrını açıkladı

Oyuncu ayrıca, "Bu işi yapmak istiyorsam o şekilde görünmemem gerekiyordu. Ameliyata harcanacak o parayı spor salonuna ve diyete harcadıklarında daha uzun vadeli gidiyor… Ameliyat olup yeniden kilo alanları duyuyoruz. O süreçte eşim kabak yemeği yaptı. Sebze ağırlıklı beslendim. Bu süreçte ben değil eşim yıprandı' şeklinde bir açıklama da yapmıştı.