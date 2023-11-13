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  4. Kızılırmak'ta alarm! 5 ayda bu hale geldi: İki fotoğraf, farkı gözler önüne serdi

Kızılırmak'ta alarm! 5 ayda bu hale geldi: İki fotoğraf, farkı gözler önüne serdi

13.11.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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Uzunluğu ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde doğup kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyu olma özelliğini taşıyan bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta su seviyesi düştü. Kırıkkale'de 5 ay arayla çekilen "dron" görüntüleri kuraklığı gözler önüne serdi.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta 5 ay aradan sonra su seviyesi düştü. Bin 355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'ta suların çekilmesiyle birlikte nehir yatağında adacıklar ortaya çıktı. Yağmur yağışlarının azalması sebebiyle debide düşüş yaşandı.

Günün önemli manşetleri

GÖRÜNTÜLER KIZILIRMAK'TAKİ DURUMU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kırıkkale'den geçen Kızılırmak'ta, 5 ay önce çekilen "dron" görüntüleri kuraklığı gözler önüne serdi.

Kızılırmak nehri, İç Anadolu'nun en doğusundaki Sivas'ın İmranlı ilçesinde yer alan Kızıldağ'ın Güney yamaçlarından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun’dan geçerek Karadeniz'e dökülüyor.

"YÜRÜYEREK GEÇİLECEK DURUMA GELDİ"

"YÜRÜYEREK GEÇİLECEK DURUMA GELDİ"

Yahşihan ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, Kızılırmak nehrinde 1,5 metre suların çekildiğini ifade ederek, ırmaktan yürüyerek geçilecek duruma geldiğini söyledi. (İHA)

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Kızılırmak
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