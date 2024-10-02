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  4. 'Kızımı geri getirsinler şikayetçi olmayacağım' Rojin Kabaiş'ten 5 gündür haber alınamıyor! Sonar cihazı da devreye sokuldu

'Kızımı geri getirsinler şikayetçi olmayacağım' Rojin Kabaiş'ten 5 gündür haber alınamıyor! Sonar cihazı da devreye sokuldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.10.2024 14:16
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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 5 gün önce yurdundun çıktı ve bir daha ondan haber alınamadı. Aile Diyarbakır'dan Van'a gelerek umutlu bir haber için aramaları yakından takip ediyor. Bugün arama çalışmaları genişletildi ve sonar cihazı devreye sokuldu. Öte yandan Kabaiş'in ailesi kızlarının birileri kaçırdıysa bırakmasını, geri getirirlerse şikayetçi olmayacaklarını söyledi.

Van’da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) için arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor. Bugünkü çalışmalarda Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı kullanılacak. Ekipler, sahil kenarında bulunan Bardakçı Mahallesi'nde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dün mahalledeki evler, evlerin bahçeleri ve metruk binalar didik didik arandı.

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SONAR CİHAZI KULLANILACAK

Bugünkü çalışmalarda ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı kullanılacak. Ekiplere takviye olarak da Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelecek olan polis teknesi de göl üzerinde diğer ekiplere destek verecek.

"CİĞERİM YANIYOR, LÜTFEN KIZIMI GERİ GETİRİN"

"CİĞERİM YANIYOR, LÜTFEN KIZIMI GERİ GETİRİN"

Diyarbakır’dan geldikleri Van’da umutlu bekleyişlerini sürdüren Aygül ve Nizamettin Kabaiş çifti, kızları Rojin’in bulunması için çağrıda bulundu. Duygularını Kürtçe dile getiren Aygül Kabaiş, perişan olduklarını belirterek, "Kızımla en son görüntülü konuştum. Bana markete gidip kahve aldıktan sonra tekrar arayacağını söyledi.

Ben de kahvesini alıp, hemen odasına geçmesini istedim. Odaya gittikten sonra da beni aramasını söyledim. Üstünden biraz zaman geçti ama beni aramadı. Daha sonra sesli mesaj attım. Ancak bana cevap vermedi. Bir sonraki gün öğlen vakti polisler bizi aradı. Kızımızın gece yurda gitmediği söylediler. Bizim de haberimizin olmadığını söyledik. Meraklandım ve kızımı telefonla aradım. Bana polisler cevap verdi. Telefonu sahilde bulduklarını söylediler. Lütfen Rojin kızımı bana getirin. Ciğerim yanıyor. Ailece buralarda perişan olduk" dedi.

"KIZIMI GERİ GETİRENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

"KIZIMI GERİ GETİRENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

Nizamettin Kabaiş ise kendi isteği ile kaçsa da kaçırılsa da kızını getirenlerden şikayetçi olmayacağını söyledi. 5 gündür arama yapıldığın ancak hiçbir ize rastlanmadığını dile getiren Kabaiş, "Herkesten rica ediyorum. Rojin'i sağ salim bulmak için çaba gösterelim, yardımcı olalım. 5 gündür Rojin'den haber yok.

Onu ben getirdim ve teslim ettim. Sonra da yurttan ayrıldım. Çıktığımda telefon da ettim, hatırını sordum. Baba bir sıkıntı yok dedi. Cuma günü kaybolmuş. Yurtta yemeğini de yemiş, üniversitenin bahçesinde gezmeye çıkmış" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Van kayıp üniversite
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