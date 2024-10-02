'Kızımı geri getirsinler şikayetçi olmayacağım' Rojin Kabaiş'ten 5 gündür haber alınamıyor! Sonar cihazı da devreye sokuldu

Ben de kahvesini alıp, hemen odasına geçmesini istedim. Odaya gittikten sonra da beni aramasını söyledim. Üstünden biraz zaman geçti ama beni aramadı. Daha sonra sesli mesaj attım. Ancak bana cevap vermedi. Bir sonraki gün öğlen vakti polisler bizi aradı. Kızımızın gece yurda gitmediği söylediler. Bizim de haberimizin olmadığını söyledik. Meraklandım ve kızımı telefonla aradım. Bana polisler cevap verdi. Telefonu sahilde bulduklarını söylediler. Lütfen Rojin kızımı bana getirin. Ciğerim yanıyor. Ailece buralarda perişan olduk" dedi.