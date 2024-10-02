'Kızımı geri getirsinler şikayetçi olmayacağım' Rojin Kabaiş'ten 5 gündür haber alınamıyor! Sonar cihazı da devreye sokuldu

Van’da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) için arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor. Bugünkü çalışmalarda Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı kullanılacak. Ekipler, sahil kenarında bulunan Bardakçı Mahallesi'nde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dün mahalledeki evler, evlerin bahçeleri ve metruk binalar didik didik arandı.
Bugünkü çalışmalarda ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı kullanılacak. Ekiplere takviye olarak da Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelecek olan polis teknesi de göl üzerinde diğer ekiplere destek verecek.
Diyarbakır’dan geldikleri Van’da umutlu bekleyişlerini sürdüren Aygül ve Nizamettin Kabaiş çifti, kızları Rojin’in bulunması için çağrıda bulundu. Duygularını Kürtçe dile getiren Aygül Kabaiş, perişan olduklarını belirterek, "Kızımla en son görüntülü konuştum. Bana markete gidip kahve aldıktan sonra tekrar arayacağını söyledi.
Ben de kahvesini alıp, hemen odasına geçmesini istedim. Odaya gittikten sonra da beni aramasını söyledim. Üstünden biraz zaman geçti ama beni aramadı. Daha sonra sesli mesaj attım. Ancak bana cevap vermedi. Bir sonraki gün öğlen vakti polisler bizi aradı. Kızımızın gece yurda gitmediği söylediler. Bizim de haberimizin olmadığını söyledik. Meraklandım ve kızımı telefonla aradım. Bana polisler cevap verdi. Telefonu sahilde bulduklarını söylediler. Lütfen Rojin kızımı bana getirin. Ciğerim yanıyor. Ailece buralarda perişan olduk" dedi.
Nizamettin Kabaiş ise kendi isteği ile kaçsa da kaçırılsa da kızını getirenlerden şikayetçi olmayacağını söyledi. 5 gündür arama yapıldığın ancak hiçbir ize rastlanmadığını dile getiren Kabaiş, "Herkesten rica ediyorum. Rojin'i sağ salim bulmak için çaba gösterelim, yardımcı olalım. 5 gündür Rojin'den haber yok.
Onu ben getirdim ve teslim ettim. Sonra da yurttan ayrıldım. Çıktığımda telefon da ettim, hatırını sordum. Baba bir sıkıntı yok dedi. Cuma günü kaybolmuş. Yurtta yemeğini de yemiş, üniversitenin bahçesinde gezmeye çıkmış" diye konuştu.