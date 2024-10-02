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  4. Kobra Murat kilo kilo altını ve evleri olduğunu söylemişti! Varını yoğunu koyup 4 katlı apartman yaptırdı: Galata Kulesi gözüküyor

Kobra Murat kilo kilo altını ve evleri olduğunu söylemişti! Varını yoğunu koyup 4 katlı apartman yaptırdı: Galata Kulesi gözüküyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.10.2024 07:38
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'18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat katıldığı yayında yaptırdığı 4 katlı binayı gösterdi. Varını yoğunu bu binaya yatıran Kobra Murat bir kat daha çıkmak için belediyeye seslendi.

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' demişti. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Kobra Murat gerçek mal varlığını açıklamıştı ancak yine de bu sözlerle hafızalara kazındı.

Kobra Murat, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" demişti.

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"ALTINLAR GİTMEDİ"

"Ben de olan bütün altınlar orijinal değil, eşim ve çocuğumda olanlar orijinal" diyen Kobra Murat her şeyini gayrimenkule yatırdı.

Kazandığı paraları hemen altın yaptırdığını söyleyen Kobra Murat varını yoğunu ortaya koyup 4 katlı bir bina yaptırdı. Aramızda Kalmasın'a katılan Kobra Murat 4. katın üstüne bir de teras için kat çıkmak isteyince belediyeden izin çıkmadı.

"Bu üst katta belediye izin vermiyor teras yapacağız... Yani bir çatı koydular buradan Fatih Belediyesi'ne sesleniyorum Kobra Murat'ın şu katını birazcık çatısını yükseltelim de çoluğum çocuğumla oturalım" diyen Kobra Murat devamında şunları söyledi:

"Hatta sokağın adı da Kobra Murat sokağı olsun. Galata Kulesi bile gözüküyor. Burası İstanbul'un fethedildiği yere 500 metre, temelini de kim atmış dedem. Çatımızı yükseltelim başkanım. Bu bitmemiş hali bitince göreceksiniz. Her katta tuvalet var jakuzi de koydum."

Kobra Murat ayrıca konuşmasında "Çok para harcadım. Bir de müteahhit dolandırdı beni. Çok para gitti, altınlar gitmedi. Hep çalıştım" ifadelerini kullandı.

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Kobra Murat
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