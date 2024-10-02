Kobra Murat kilo kilo altını ve evleri olduğunu söylemişti! Varını yoğunu koyup 4 katlı apartman yaptırdı: Galata Kulesi gözüküyor

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' demişti. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Kobra Murat gerçek mal varlığını açıklamıştı ancak yine de bu sözlerle hafızalara kazındı.

Kobra Murat, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" demişti.